Взамен БМП для Украины. Словакия получит танки Leopard от Германии
Иллюстративное фото: Словакия получит танки Leopard от Германии (wikipedia.org)
Германия передаст Словакии танки Leopard вместо переданных украинским военным советских БМП-1.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны ФРГ в Twitter.
"Мы поставим Словакии 15 Leopard 2A4 из запасов оборонной промышленности, а также боеприпасы, обучение и материально-техническое обеспечение", - сказано в сообщении ведомства.
Напомним, ранее стало известно, что Минобороны Словакии заявило о передаче Украине 30 единиц боевых машин пехоты БМП-1.
Также мы писали, что посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал Берлин как можно скорее предоставить нашей стране современные танки.
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