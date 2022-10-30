"Люблю немецкую дикую природу, особенно леопардов". Макеев призвал Берлин предоставить танки

Посол Украины в Германии Алексей Макеев упрекнул Берлину в медленной помощи ВСУ. Призвал как можно скорее предоставить современные танки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова посла Украины в Германии Алексея Макеева в интервью Bild .

По словам Макеева, помощь Германии сравнима со спорткаром, который едет по автобану со скоростью 30 километров в час.

"Вместо того чтобы быстро дать нам то, что действительно помогло бы нам в борьбе с россиянами, нам неделями объясняют, почему наши требования не могут быть удовлетворены ни при каких обстоятельствах. Так длится несколько недель или месяцев, и в конце концов Германия помогает - но только тогда, когда почти слишком поздно", - отметил Макеев.

Как отметил посол, сегодня ВСУ нуждаются в боевых танках и дальнобойной артиллерии.

"Скажу так: я люблю немецкую дикую природу, особенно леопардов и куниц", - сказал посол.

Также Макеев отметил, что ВСУ нуждаются в современных танках, а не в советских.