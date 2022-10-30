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"Люблю немецкую дикую природу, особенно леопардов". Макеев призвал Берлин предоставить танки

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Воскресенье 30 октября 2022 09:48
"Люблю немецкую дикую природу, особенно леопардов". Макеев призвал Берлин предоставить танки Фото: Алексей Макеев, посол Украины в Германии (facebook.com/oleksii.makeiev)
Автор: Сергей Пышкин

Посол Украины в Германии Алексей Макеев упрекнул Берлину в медленной помощи ВСУ. Призвал как можно скорее предоставить современные танки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова посла Украины в Германии Алексея Макеева в интервью Bild.

По словам Макеева, помощь Германии сравнима со спорткаром, который едет по автобану со скоростью 30 километров в час.

"Вместо того чтобы быстро дать нам то, что действительно помогло бы нам в борьбе с россиянами, нам неделями объясняют, почему наши требования не могут быть удовлетворены ни при каких обстоятельствах. Так длится несколько недель или месяцев, и в конце концов Германия помогает - но только тогда, когда почти слишком поздно", - отметил Макеев.

Как отметил посол, сегодня ВСУ нуждаются в боевых танках и дальнобойной артиллерии.

"Скажу так: я люблю немецкую дикую природу, особенно леопардов и куниц", - сказал посол.

Также Макеев отметил, что ВСУ нуждаются в современных танках, а не в советских.

Напомним, РБК-Украина писал о том, что недавно с рабочим визитом в Киев прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

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