Замість БМП для України. Словаччина отримає танки Leopard від Німеччини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони ФРН у Twitter .

"Ми поставимо Словаччині 15 Leopard 2A4 із запасів оборонної промисловості, а також боєприпаси, навчання та матеріально-технічне забезпечення", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міноборони Словаччини заявило про передачу Україні 30 одиниць бойових машин піхоти БМП-1.

Також ми писали, що посол України в Німеччині Олексій Макєєв закликав Берлін якнайшвидше надати нашій країні сучасні танки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.