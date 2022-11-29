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Замість БМП для України. Словаччина отримає танки Leopard від Німеччини

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Берлін, Вівторок 29 листопада 2022 20:41
Замість БМП для України. Словаччина отримає танки Leopard від Німеччини Ілюстративне фото: Словаччина отримає танки Leopard від Німеччини (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Німеччина передасть Словаччині танки Leopard замість переданих українським військовим радянським БМП-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони ФРН у Twitter.

"Ми поставимо Словаччині 15 Leopard 2A4 із запасів оборонної промисловості, а також боєприпаси, навчання та матеріально-технічне забезпечення", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міноборони Словаччини заявило про передачу Україні 30 одиниць бойових машин піхоти БМП-1.

Також ми писали, що посол України в Німеччині Олексій Макєєв закликав Берлін якнайшвидше надати нашій країні сучасні танки.

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