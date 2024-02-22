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Заменят тысячи грузовиков: Украина формирует баржевые караваны на Дунае

Фото: Украина формирует караваны из барж на Дунае (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинское дунайское пароходство (УДП) в связи с блокировкой польской границы предлагает перенаправить перевозимые в страны ЕС грузовиками грузы на речной транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Речные перевозки только флотом УДП являются альтернативой 2-5 тысячам грузовиков", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, УДП разработало три линии для баржевых караванов.

Украина - Галац. Это самый быстрый маршрут для переброски груза через западную границу в страны ЕС. Речной караван может совершать 5-7 рейсов в Галац в месяц. Срок доставки контейнеров составляет всего несколько дней.

Украина - Регенсбург. Маршрут позволяет доставить груз в Германию, в ближайшую точку к основному рынку потребления украинского экспорта или в любой порт на Среднем и Верхнем Дунае. Но продолжительность рейса дольше, чем в случае доставки в Галац.

Украина - Констанца. Доставка груза в один из самых больших европейских морских портов, с возможностью дальнейшего экспорта в любую точку мира.

Пароходство также планирует выставить на контейнерные линии дополнительные баржевые караваны, которые ежемесячно обеспечат доставку 2,1 тыс. TEU в Регенсбург (Германия), или 5,9 тыс. TEU в Констанцу (Румыния), говорится в сообщении.

Блокада польской границы

Напомним, польские перевозчики с начала ноября 2023 года по середину января 2024 года проводили блокаду нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной. Кроме того, с 9 февраля границу блокируют польские фермеры .

Президент Владимир Зеленский 21 февраля провел селектор, на котором обсудили блокировку границы польскими фермерами, и обещал скорые решения.

Зеленский также обратился к президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру Дональду Туску и предложил встретиться на границе для переговоров.

В администрации президента Польши поддержали идею Зеленского встретиться для решения вопроса по границе, однако считают, что встречу лучше провести в другом месте, а не на границе.

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ПольшаГраница с Украиной