У Дуды ответили на призыв Зеленского встретиться на границе

В администрации польского президента Анджея Дуды поддержали идею Владимира Зеленского встретиться для решения вопроса по границе. Но считают, что встречу лучше провести в другом месте, а не на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря канцелярии президента Польши Анджея Дера в эфире TVN24.

"Президент выступает за то, чтобы вести этот диалог. Только так можно решить эту большую проблему. Проблема двусторонняя и очень мощная ... Наши фермеры борются за свое существование. Украинская нация борется за свое существование. Ситуация катастрофическая с обеих сторон, смотря с этой точки зрения, потому что решительность обеих сторон огромна, и эту проблему просто необходимо решить", - сказал он.

Чиновник не ответил, готов ли Дуда быть "патроном" встречи, но подчеркнул, что сейчас нужна встреча польского правительства во главе с Дональдом Туском с правительством Украины и представителями ЕС.

Также Дера, комментируя идею Зеленского о встрече на границе, сказал, что "это не самое безопасное" место, поэтому лучше встретиться в Варшаве, Жешуве или Люблине.

" Конечно, это не будут долгие обсуждения, потому что они не могут проходить там. Это о символе. Идея состоит в том, чтобы очистить границу", - добавил Дера.

Блокада границы

Напомним, с ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. В январе границу удалось разблокировать, когда польское правительство подписало соглашение с перевозчиками,

В феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

В польском правительстве угрожают, что могут ввести новые ограничения на импорт продукции из Украины, если не удастся договориться.

Вчера президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации на границе, а затем предложил президенту Польши Анджею Дуде и премьеру Дональду Туску встретиться на границе.