Замінять тисячі вантажівок: Україна формує баржеві каравани на Дунаї

"Річкові перевезення лише флотом УДП є альтернативою 2-5 тисячам вантажівок", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, УДП розробило три лінії для баржевих караванів.

Україна - Галац. Це найбільш швидкий маршрут для перекидання вантажу через західний кордон до країн ЄС. Річковий караван може здійснювати 5-7 рейсів до Галацу на місяць. Термін доставки контейнерів складає лише кілька днів.

Україна - Регенсбург. Маршрут дозволяє доставити вантаж у Німеччину, в найближчу точку до основного ринку споживання українського експорту, або в будь-який порт на Середньому та Верхньому Дунаї. Але тривалість рейсу довше ніж у випадку доставки в Галац.

Україна - Констанца. Доставка вантажу в один з найбільших європейських морських портів, з можливістю подальшого експорту в будь-яку точку світу.

Пароплавство також планує виставити на контейнерні лінії додаткові баржеві каравани, які щомісячно забезпечать доставку 2,1 тис. TEU до Регенсбургу (Німеччина), або 5,9 тис TEU до Констанци (Румунія), йдеться в повідомленні.

Блокада польського кордону

Нагадаємо, польські перевізники з початку листопада 2023 року до середини січня 2024 року проводили блокаду кількох пунктів пропуску на кордоні з Україною. Крім того, з 9 лютого кордон блокують польські фермери.

Президент Володимир Зеленський 21 лютого провів селектор, на якому обговорили блокування кордону польськими фермерами та обіцяв швидкі рішення.

Зеленський також звернувся до президента Польщі Анджея Дуди та прем'єр-міністра Дональда Туска і запропонував зустрітися на кордоні для переговорів.

В адміністрації президента Польщі підтримали ідею Зеленського зустрітися для вирішення питання щодо кордону, проте вважають, що зустріч краще провести в іншому місці, а не на кордоні.