Демобилизация или на фронте до конца войны? Почему в Украине снова говорят о сроке службы

Недавно командир отделения аэроразведки 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов заявил, что самовольно покидает свою часть после 5 лет службы. Этот шаг, по его мнению, должен привлечь внимание к важным проблемам, в частности, отсутствию четкой политики по демобилизации, срокам службы военных и другим болезненным вопросам.

По его словам, за 11 лет войны с Россией общество и власть не нашли в себе сил серьезно и честно говорить о реалиях затяжной, постоянной войны.

"Я иду в СЗЧ до того момента, пока не будут установлены четкие сроки службы или к своему 25-летию, имея за плечами пятилетний опыт безупречной службы. Надеюсь, что этот шаг поможет привлечь внимание власти и общества к проблеме. Мы должны ввести систему мобилизации, которая будет охватывать всех военнообязанных, и тогда вопрос демобилизации станет реальным", – отметил он.

В Украине тему демобилизации, сроков и условий службы стали обсуждать активнее – по крайней мере, в соцсетях.

О том, что происходит вокруг этой темы и какие условия увольнения из ВСУ предусмотрены законами во время войны – читайте подробнее в статье РБК-Украина.

"Когда мир сражался с нацизмом, все тоже хотели домой"

В первый год полномасштабной войны на то, сколько придется служить военным, мало кто обращал внимание: тысячи готовых давать отпор врагу с оружием в руках людей выстроились в очереди у военкоматов. Когда стало ясно, что война – надолго, в публичной сфере заговорили о сроках службы, которые стоит дать защитникам. На митинги стали выходить в основном жены и матери военных, чьи родные в тот момент находились на фронте уже более полутора лет.

После громких информационных поводов в эти дни о демобилизации снова заговорили. А публичное заявление Гнездилова заставило обсуждать это в очень разных ракурсах. Одни поддерживали, а другие говорили, что это опасный нарратив, потому что может подстрекать идти в СЗЧ других военных.

"Конечно, я бы хоть сейчас поехал домой. Все хотят услышать эти слова: "Война закончилась". У меня в начале войны была возможность уехать куда угодно, за границу в том числе. Совершенно законно. Но я выбрал защищать страну. Кто будет спасать государство, когда каждый будет или идти в СЗЧ или говорить "пусть сын нардепа воюет"? Как вы будете реагировать, когда Россия будет оккупировать город за городом?", – возмущается в разговоре с РБК-Украина из военных.

Несколько похоже на заявление Гнездилова отреагировали и в командовании Запад: "СЗЧ – это ухудшение эффективности обороноспособности тех людей, с которыми данный военнослужащий воевал. То есть, он ставит под удар не себя, а именно своих конкретных побратимов. Кто-то должен отработать и за себя, и за него", – сказали военные. Против Гнездилова возбудили уголовное дело, а в самой бригаде назначили служебное расследование.

Фото: Родные военных требуют права на увольнение (facebook.com/Четкие сроки службы)

Военный – собеседник РБК-Украина считает, что хоть демобилизация и нужна, но нужно принять, что об этом можно полноценно говорить после завершения войны.

"Когда мир сражался с нацизмом, все на фронте тоже хотели домой. Но воевали, пока не победили", – говорит защитник.

За военных на эту тему часто говорят их жены и матери. Муж Катерины Коноваленко уже служил в ВСУ в 2015-17 годах, тогда защищал Восток Украины. С начала полномасштабного вторжения добровольно пошел в военкомат.

"Он буквально отвез нас на дачу в Киевской области, и уехал. В следующий раз я увидела его через полгода. Он АТОшник, и гражданские мне постоянно об этом напоминают: "Ну он же обучен! Ему легче, проще. А кто, как не он?" А некоторые иногда неосторожно говорили: "Ну ты же понимаешь, что они там до конца. Их никто не отпустит. Они там уже смертники". И это под "соусом сострадания", – рассказывает Коноваленко РБК-Украина.

Она вместе с другими женщинами, близкие которых служат на фронте, объединились в сообщество "За четкие сроки службы". Весной их петиция на сайте ВР с требованием определить сроки службы военным и дать право уволиться с пересчетом этого срока набрала достаточное для рассмотрения количество голосов. Но никаких комментариев по этой петиции не было, говорит Катерина.

В первый год службы настроение ее мужа было очень боевое. Говорил: "Солнышко, все хорошо! Убиваем русню".

"На второй год было: "Солнышко, все хорошо", потом "Солнышко, главное – остаться живым. И не инвалидом". Сейчас он отлично выполняет задачи, имеет кучу наград и грамот. Но не может жить в семье и воспитывать своих детей. Кроме того, все бойцы, воюющие с 2022 года – истощены морально и физически. Это называется "системное боевое истощение". Даже кто-то из чиновников сказал, что боец НАТО в условиях боевых действий пригоден и эффективен полгода, а дальше требует восстановления и лечения", – говорит она.

Главное, чего требует сообщество "За четкие сроки службы" – право на увольнение военных.

Фото: Новых законодательных инициатив по изменениям сроков службы военных в ВР не поступало (Getty Images)

"Мы осознаем нашу ответственность перед будущим поколением, собственными детьми. Понимаем, что войне конца и края не видно. И допускаем, что очень многие мужчины и женщины нашли свое призвание и через некоторое время вернутся на фронт. Хорошо, если будет возможность попасть в тот самое подразделение или бригаду", – добавляет Катерина.

На вопрос о том, кем тогда заменять давно на фронте и нужно ли для этого усиливать мобилизацию, она отвечает: "Я за построение системы, по типу Израиля. Считаю, что все должны пройти базовую военную подготовку, независимо от пола".

В 2023 году появились предложения о том, что защитникам дать сроки службы в 36 месяцев. Называли и другие варианты терминов, но решение так и не приняли. Глава фракции "Слуга Народа" и член оборонного комитета Давид Арахамия в декабре 2023 года заявлял, что свой ответ на это должны дать сначала в Вооруженных Силах.

"Мы от военных много ждем ответов, они не дают, поэтому мы сейчас уже будем сами требовать от военных давать ответ или будем просто сами принимать решения", – говорил Арахамия.

В самих Силах Обороны считали, что о полноценной демобилизации можно говорить только тогда, когда закончатся боевые действия. "Слово "демобилизация" можно будет использовать уже после завершения войны. Сейчас прорабатываются решения, которые позволят действующим военнослужащим отдохнуть или быть частично уволенными", – говорил в прошлом году министр обороны Умеров.

Когда могут появиться четкие сроки службы

Есть военнослужащие, которые с начала большой войны почти не были в отпусках. Такие случаи случаются часто, говорит адвокат адвокатского бюро "Романа Сацика" Мария Ганина.

"Когда общаюсь с военными, то очень чувствую их психологическое состояние. Меня защитники часто спрашивают о законе о демобилизации и о сроках службы. Мобилизация идет с одной стороны активно. А с другой – никто не знает, достаточно ли этого, чтобы вообще говорить об изменениях сроков службы. Не исключено, что начнут обсуждать возможность более длинных отпусков для военных", – говорит адвокат.

Весной 2024 года Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации. Но норму об увольнении военных из него убрали по просьбе главы Минобороны и главнокомандующего ВСУ.

Вопросы сроков службы обещали рассмотреть в отдельном законопроекте. В Раде есть законопроект от оппозиции, который предусматривает сроки службы в 36 месяцев, но пока он не рассматривается. Сам закон о мобилизации выглядел так, что явно позволит призвать в Сил Обороны много новых людей. А это в свою очередь позволит снова вернуться к вопросу замены тех, кто на фронте давно.

Фото: Уместно поднимать вопрос, чтобы военных отправляли в более длинные отпуска, говорят эксперты (Getty Images)

Летом действительно заговорили о том, что мобилизация по новым правилам идет успешно. Западные СМИ со ссылкой на украинских чиновников и военных даже отмечали, что теперь в ВСУ идут 30 тысяч человек в месяц – в несколько раз больше, чем раньше. И что якобы это примерно столько же, сколько ежемесячно набирает армия страны-оккупанта.

"Темпы мобилизации позволили оптимистично смотреть на механизмы реализации закона и отвечают тем ожиданиям, которые мы, Минобороны, главнокомандующий ВСУ, Генштаб ожидали от этого закона", – говорил в июне член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский. Но через несколько недель он уточнил, что разговоры на эту тему – это популизм отдельных политиков.

Активные темпы мобилизации подтверждал и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его словам, за май в ВСУ мобилизовали больше людей, чем за последние несколько месяцев в целом. Благодаря и закону, и сознательному отношению самих граждан. А позже сказал, что количество мобилизованных даже "превышает ожидания". Мол, если так будет продолжаться, тогда можно будет нарабатывать и вносить в ВР законопроект о демобилизации.

В Минобороны заявляли, что уже разрабатывают законопроект о демобилизации, но когда именно он будет, зависит от "ряда факторов". На момент публикации этой статьи запрос РБК-Украина в Минобороны о том, на какой стадии находится законопроект и возможна ли в целом демобилизация во время войны, остался без ответа.

При каких условиях военные могут уволиться со службы

Один из опрошенных РБК-Украина военных считает, что из-за войны украинцы поставлены в непростые условия. С одной стороны, хотят победы на фронте, а с другой – воевать сами не идут. На примере своей семьи рассказал, что сам служит, а его брат открыто говорит, что заменить его на фронте не готов. Потому что "боится военкоматов, как огня". Поэтому военный сам не видит здесь какого-то одного решения, которое устроило бы всех.

Пока нет демобилизации, чаще всего военного могут уволить со службы по возрасту, когда ему исполняется 60 лет. Или по состоянию здоровья. Ситуации здесь бывают очень разные – часто настолько, что по ним точно нельзя делать вывод, что из армии уволиться невозможно, говорит РБК-Украина один из военных, находящийся на передовой с 2022 года.

Фото: Чаще всего из ВСУ во время войны увольняются по возрасту и состоянию здоровья (Getty Images)

"Армия – это не какая-то "кабала", из которой не выйти. Во-первых, куда выходить, если наступает враг и есть постоянная угроза, падают ракеты на мирные города? Во-вторых, меня как раз и хотели уволить по состоянию здоровья" , потому что у меня хроническая болезнь. Отправили на ВЛК. Думали, что меня там "спишут" и я уже не вернусь. А я просто нормально поговорил и попросил, чтобы оставили служить. Вернулся назал, увольняться не собираюсь, хотя могу", – говорит он.

Военный добавляет, что в его подразделении также служит мужчина с ампутацией руки. Его никто не заставлял возвращаться на "ноль". Это было его собственное решение.

"Считаю, что фронт как раз и держится на таких людях. Ведь когда враг будет вплотную подходить, то не будет спрашивать, кто устал от войны", – подчеркивает защитник.

Сейчас уволиться со службы по состоянию здоровья можно как по причине имеющейся какой-либо группы инвалидности, так и по заключению ВЛК о непригодности к военной службе. Негодность может быть временной, и ее дальше пересматривают через 6-12 месяцев. А могут в зависимости от ситуации и вовсе исключить из военного учета, объясняет изданию адвокат Мария Ганина.

"Есть также увольнение по семейным обстоятельствам, там достаточно широкий спектр пунктов. Например, содержание трех детей до 18 лет. Отмечу сразу, что речь именно о содержании, а не просто наличии детей. Факт содержания доказывается, например, отсутствием задолженности по алиментам, справкой от исполнителя или нотариальным договором об участии в уплате алиментов на ребенка. Не повод для увольнения, когда просто ребенок живет с отцом, а мама редко звонит по телефону. Основанием считается, например, когда мать ребенка умерла или ее лишили родительских прав", – рассказывает адвокат.

Уволиться со службы возможно, когда ребенок имеет инвалидность при определенных болезнях. Также могут уволить на основании попечительства над усыновленными детьми, но если родителей такого ребенка лишили родительских прав, или же это полная сирота. А вот усыновление ребенка жены основанием для увольнения не считается.

Фото: Есть ряд оснований для увольнения из ВСУ в соответствии с дейтсвующим законодательством (Getty Images)

Также под освобождение из Сил Обороны подпадают те, кто должен осуществлять постоянный уход за супругой с первой и второй группой инвалидности. Если у жены третья группа, то под это подпадают только некоторые болезни. Это еще не весь список оснований для увольнения из ВСУ, говорит Мария Ганина. Полный список можно прочитать в статье 26 закона "О воинской обязанности и военной службе".

"Не думаю, что будет идти речь о полной демобилизации, пока идет широкомасштабная война. Надеюсь, военных будут хотя бы понемногу заменять. Например, пробывших на фронте больше всего. Это могут решить, внедрив не демобилизацию, а другие решения", – считает Мария Ганина.

Но, по крайней мере, сейчас заметно, что и в профильном комитете, и в Минобороны, эту сложную тему обходят стороной и уже не высказываются о демобилизации публично, как раньше.