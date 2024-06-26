"Мы достигли главной цели". Что говорят в Раде о темпах мобилизации после принятия нового закона

Верховная рада и Министерство обороны достигли главной цели, которую закладывали в закон о мобилизации. На сегодня более 2 млн украинцев обновили свои военно-учетные персональные данные.

Об этом заявил член комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат Федор Вениславский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"С момента вступления в силу закона темпы мобилизации позволяют оптимистично смотреть на механизмы реализации этого закона и соответствуют тем ожиданиям, которые мы, Минобороны, главнокомандующий ВСУ, Генштаб ожидали от этого закона", - заявил он.

По его словам, достигнута главная цель, которую закладывали в закон о мобилизации.

"Провести аудит всех военнообязанных граждан Украины, выяснить где кто находится, кто пригоден кто нет, кто имеет право на отсрочку, кто забронирован и кто может быть мобилизован. Минобороны ежедневно мониторит ситуацию с обновлением военно-учетных данных, динамика достаточно положительная", - отметил Вениславский.

По последним данным, обновили свои военно-учетные персональные данные 2 370 000 граждан Украины.

"Подавляющее большинство через приложение Резерв+, на втором месте ЦНАПы, на третьем ТЦК. Динамика хорошая, это обеспечивает проведение тех мобилизационных мероприятий, которые осуществляет ТЦК. Я думаю, что в целом закон выполнил ту миссию, ради которого мы его принимали", - отметил Вениславский.

Он заявил, что пока не согласен, что увеличиваются очереди в ТЦК, потому что динамика свидетельствует о том, что подавляющее большинство граждан пользуется приложением Резерв+.

"Пользуясь случаем хочу обратиться ко всем, не верить в те байки, что обновление информации через Резерв+ имеет какое-то отличие в обновлении информации через ТЦК или ЦНАП. Лично столкнулся с ситуацией, когда гражданин рассказывал мне, что через Резерв+ не нужно обновляться, потому что эта информация потом никаким образом не будет изменена и обновить ее будет невозможно - это все средства дезинформации. Я не вижу никаких проблем с обновлением данных через Резерв+. Все могут очень оперативно этой возможностью воспользоваться", - заявил нардеп.

Он добавил, что динамика, которая наблюдается в обновлении персональных данных достаточно положительная.

"Прошел месяц и 8 дней с момента вступления в силу этого закона. Я думаю, что при снятии страхов перед приложением Резерв+ динамика может быть значительно лучше. Пропускная способность этой системы позволяет значительно больше обрабатывать одномоментно информации, поэтому сейчас говорить о необходимости продления 60-дневного срока для обновления данных нет. Есть еще 20 с лишним дней, чтобы все желающие это сделали", - заявил Вениславский.