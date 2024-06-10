Нардеп о мобилизации в Украине: за последний месяц набрали, как за полгода

В Украине в мае мобилизовали такое же количество военнообязанных, как за последние полгода.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью Radio NV заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Роман Костенко.

При этом более подробных деталей и цифр Костенко не раскрыл.

"У нас сейчас темпы мобилизации выросли. За последний месяц мы набрали, пожалуй, как за последние полгода. За последние четыре месяца. У нас в мае был самый большой (набор - ред.)", - отметил нардеп.

Закон о мобилизации

Напомним, в мае в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Документ обязал военнообязанных украинцев обновить свои данные в ТЦК в течение 60 дней.

Также в законе прописан ряд новых ограничений для тех, кто уклоняется от мобилизации. В частности, у таких мужчин будут отбирать водительские права.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, мобилизация в Украине увеличилась после того, как этот закон вступил в силу.

Более детально о документе - в материале РБК-Украина.

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