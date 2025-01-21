Заменит американским. Португалия хочет сократить импорт российского газа

Португалия планирует сократить долю импорта российского сжиженного природного газа. Его заменят американским и нигерийским.
Об этом заявил министр окружающей среды Португалии Мария да Грака Карвалью, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Португалия сейчас практически не зависит от российского газа... но мы хотим еще больше сократить этот показатель, импортируя больше газа из Нигерии и США", - рассказал он во время Всемирного экономического форума в Давосе.
Reuters отмечает, что Португалия импортировала 49 141 ГВт-ч природного газа в 2024 году, из которых около 96% приходится на СПГ. 51 % этих поставок СПГ приходится на Нигерию, около 40 % - на США и около 4,4 % - на Россию.
При этом в 2021 году на российский газ приходилось 15 % поставок СПГ в Португалию.
Напомним, с 1 января Украина прекратила транзит российского газа. Это вызвало резкую реакцию у Венгрии и Словакии, которые, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину, продолжали заключать контракты на закупку газа у России.
Еще вчера, 20 января, стало известно, что премьер Словакии Роберт Фицо обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможные поставки российского газа через Турцию.
В свою очередь президент США Дональд Трамп после инаугурации призвал страны Европы покупать у США больше газа и нефти, чтобы они избежали новых торговых тарифов.
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