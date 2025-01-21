Замінить американським. Португалія хоче скоротити імпорт російського газу

Португалія планує скоротити частку імпорту російського скрапленого природного газу. Його замінять американським і нігерійським.
Про це заявив міністр навколишнього середовища Португалії Марія да Грака Карвалью, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Португалія зараз практично не залежить від російського газу... але ми хочемо ще більше скоротити цей показник, імпортуючи більше газу з Нігерії та США", - розповів він під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Reuters зазначає, що Португалія імпортувала 49 141 ГВт-год природного газу 2024 року, з яких близько 96% припадає на СПГ. 51 % цих постачань СПГ припадає на Нігерію, близько 40 % - на США і близько 4,4 % - на Росію.
При цьому у 2021 році на російський газ припадало 15 % поставок СПГ до Португалії.
Нагадаємо, з 1 січня Україна припинила транзит російського газу. Це викликало різку реакцію в Угорщини та Словаччини, які, незважаючи на повномасштабне вторгнення в Україну, продовжували укладати контракти на закупівлю газу в Росії.
Ще вчора, 20 січня, стало відомо, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо обговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом можливі поставки російського газу через Туреччину.
Зі свого боку президент США Дональд Трамп після інавгурації закликав країни Європи купувати у США більше газу і нафти, щоб вони уникли нових торгових тарифів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.