Конец эпохи российского газа: как прекращение транзита повлияет на Европу

Экспорт российского газа по трубопроводам советских времен, проходящим через Украину, остановлен в первый день Нового года. Это ознаменовало конец десятилетий доминирования Москвы на энергетических рынках Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечает агентство, поставки газа продолжались, несмотря на почти три года войны, однако Украина перекрыла транзит с 7 утра 1 января 2025 года

Ожидаемая всеми остановка поставок не повлияет на цены для потребителей в Европейском Союзе, в отличие от 2022 года, когда сокращение поставок из России привело к рекордному росту цен, усугубило кризис стоимости жизни и ударило по конкурентоспособности блока.

Последние оставшиеся покупатели российского газа из ЕС через Украину, такие как Словакия и Австрия, организовали альтернативные поставки. Венгрия продолжит получать российский газ через "Турецкий поток", который проходит по двум трубопроводам по дну Черного моря.

Приднестровье, оккупированный Россией регион Молдовы, также зависящий от транзитных потоков, в среду утром отключил отопление и горячее водоснабжение домохозяйств.

Европейская комиссия заявила, что ЕС подготовился к отключению.

"Европейская газовая инфраструктура достаточно гибка, чтобы поставлять газ нероссийского происхождения. С 2022 года она была усилена значительными новыми мощностями по импорту СПГ (сжиженного природного газа)", заявил представитель Комиссии

С началом войны России против Украины ЕС сократил свою зависимость от российских энергоносителей, закупив больше трубопроводного газа из Норвегии и СПГ из Катара и США.

Украина, отказавшаяся продлевать транзитное соглашение, заявила, что Европа уже приняла решение отказаться от российского газа.

"Мы остановили транзит российского газа. Это историческое событие. Россия теряет рынки, она понесет финансовые потери", - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Стоимость для обеих сторон

Украина потеряет около 800 миллионов долларов в год транзитных сборов с России, в то время как "Газпром" потеряет около 5 млрд долларов на продаже газа.

Россия и бывший Советский Союз потратили полвека на создание значительной доли европейского газового рынка, которая на пике своего развития составляла около 35%, однако война практически разрушила этот бизнес для "Газпрома".

Также был закрыт трубопровод "Ямал-Европа", проходящий через Беларусь, а в 2022 году был взорван маршрут "Северного потока" через Балтийское море в Германию.

В совокупности по различным маршрутам в 2018 году в Европу было поставлено рекордное количество газа - 201 млрд кубометров. В 2023 году Россия поставила через Украину около 15 млрд кубометров газа, что меньше, чем 65 млрд кубометров, когда в 2020 году вступил в силу последний пятилетний контракт.