Конец эпохи российского газа: как прекращение транзита повлияет на Европу
Экспорт российского газа по трубопроводам советских времен, проходящим через Украину, остановлен в первый день Нового года. Это ознаменовало конец десятилетий доминирования Москвы на энергетических рынках Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отмечает агентство, поставки газа продолжались, несмотря на почти три года войны, однако Украина перекрыла транзит с 7 утра 1 января 2025 года
Ожидаемая всеми остановка поставок не повлияет на цены для потребителей в Европейском Союзе, в отличие от 2022 года, когда сокращение поставок из России привело к рекордному росту цен, усугубило кризис стоимости жизни и ударило по конкурентоспособности блока.
Последние оставшиеся покупатели российского газа из ЕС через Украину, такие как Словакия и Австрия, организовали альтернативные поставки. Венгрия продолжит получать российский газ через "Турецкий поток", который проходит по двум трубопроводам по дну Черного моря.
Приднестровье, оккупированный Россией регион Молдовы, также зависящий от транзитных потоков, в среду утром отключил отопление и горячее водоснабжение домохозяйств.
Европейская комиссия заявила, что ЕС подготовился к отключению.
"Европейская газовая инфраструктура достаточно гибка, чтобы поставлять газ нероссийского происхождения. С 2022 года она была усилена значительными новыми мощностями по импорту СПГ (сжиженного природного газа)", заявил представитель Комиссии
С началом войны России против Украины ЕС сократил свою зависимость от российских энергоносителей, закупив больше трубопроводного газа из Норвегии и СПГ из Катара и США.
Украина, отказавшаяся продлевать транзитное соглашение, заявила, что Европа уже приняла решение отказаться от российского газа.
"Мы остановили транзит российского газа. Это историческое событие. Россия теряет рынки, она понесет финансовые потери", - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Стоимость для обеих сторон
Украина потеряет около 800 миллионов долларов в год транзитных сборов с России, в то время как "Газпром" потеряет около 5 млрд долларов на продаже газа.
Россия и бывший Советский Союз потратили полвека на создание значительной доли европейского газового рынка, которая на пике своего развития составляла около 35%, однако война практически разрушила этот бизнес для "Газпрома".
Также был закрыт трубопровод "Ямал-Европа", проходящий через Беларусь, а в 2022 году был взорван маршрут "Северного потока" через Балтийское море в Германию.
В совокупности по различным маршрутам в 2018 году в Европу было поставлено рекордное количество газа - 201 млрд кубометров. В 2023 году Россия поставила через Украину около 15 млрд кубометров газа, что меньше, чем 65 млрд кубометров, когда в 2020 году вступил в силу последний пятилетний контракт.
Напомним, пятилетний контракт "Нафтогаза" с "Газпромом" закончился 1 января 2025 года. Украина перекрыла газовый вентиль 1 января в 07:00, лишив Москву примерно 5-7 млрд долларов доходов в год.
Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, "граждане абсолютно не почувствуют этого события, потому что газ, соответственно и тепло, мы будем обеспечить в дома каждого украинца".