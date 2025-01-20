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Фицо ищет помощь Турции для безопасности поставок российского газа

Словакия, Понедельник 20 января 2025 21:40
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Фицо ищет помощь Турции для безопасности поставок российского газа Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Словацкий премьер Роберт Фицо обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдогано потенциал обеспечения безопасности поставок российского газа через Турцию. Турецкий президент пообещал помощь Анкары в поиске решения с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Турция выразила готовность вести переговоры со Словакией и Россией для поиска решения.

"Давайте сделаем шаг... Давайте придем к выводу относительно потребностей Словакии в природном газе", - сказал Эрдоган.

Он также добавил, что министр иностранных дел Турции обратится к министру иностранных дел России, а тот поговорит с российским диктатором Владимиром Путиным.

Фицо считает, что можно было бы найти альтернативное решение для поставки российского газа в Словакию через газопровод "Турецкий поток" и далее в Болгарию, Румынию и Венгрию.

Однако он все же не предоставил деталей относительно потенциального решения или объемов газа.

"Российские партнеры должны присоединиться и подтвердить, готовы ли они увеличить объемы этого газа, чтобы он попадал на словацкую территорию", - сказал Фицо во время пресс-конференции.

Фицо подытожил, что министр экономики Словакии поедет в Турцию для дальнейшего обсуждения этого вопроса на следующей неделе.

Напомним, что сегодня, 20 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Словакии Роберт Фицо провели встречу.

Во время переговоров они также согласились с необходимостью установить справедливый и прочный мир в Украине.

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Российская Федерация Турция Роберт Фицо Реджеп Тайип Эрдоган
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