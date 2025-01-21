Заменит американским. Португалия хочет сократить импорт российского газа

Об этом заявил министр окружающей среды Португалии Мария да Грака Карвалью, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Португалия сейчас практически не зависит от российского газа... но мы хотим еще больше сократить этот показатель, импортируя больше газа из Нигерии и США", - рассказал он во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Reuters отмечает, что Португалия импортировала 49 141 ГВт-ч природного газа в 2024 году, из которых около 96% приходится на СПГ. 51 % этих поставок СПГ приходится на Нигерию, около 40 % - на США и около 4,4 % - на Россию.

При этом в 2021 году на российский газ приходилось 15 % поставок СПГ в Португалию.