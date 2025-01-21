Замінить американським. Португалія хоче скоротити імпорт російського газу

Про це заявив міністр навколишнього середовища Португалії Марія да Грака Карвалью, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Португалія зараз практично не залежить від російського газу... але ми хочемо ще більше скоротити цей показник, імпортуючи більше газу з Нігерії та США", - розповів він під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Reuters зазначає, що Португалія імпортувала 49 141 ГВт-год природного газу 2024 року, з яких близько 96% припадає на СПГ. 51 % цих постачань СПГ припадає на Нігерію, близько 40 % - на США і близько 4,4 % - на Росію.

При цьому у 2021 році на російський газ припадало 15 % поставок СПГ до Португалії.