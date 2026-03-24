Замена Starlink для оккупантов: Россия вывела на орбиту первые спутники связи

13:19 24.03.2026 Вт
2 мин
Изначально спутники готовили для гражданских целей, но действия Илона Маска изменили планы Кремля
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: РФ начала работать над заменой Starlink (Getty Images)

Россия вывела на орбиту первые 16 спутников "Рассвет", которые должны заменить Starlink для ее армии. В дальнейшем планируется еще более чем десяток запусков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании "Бюро 1440", которая занимается созданием системы спутникового широкополосного интернета.

Читайте также: ВСУ отбили почти 400 кв. км территории после того, как россияне потеряли Starlink

Первый пакетный запуск 16 космических аппаратов целевой групповой спутниковой сети состоялся в понедельник, 23 марта.

"Запуск первых аппаратов целевой группировки - переход от экспериментов к созданию сервиса связи. Впереди - десятки запусков и сотни спутников российской низкоорбитальной группировки для сервиса связи с глобальным покрытием", - сказано в заявлении.

Изначально космический интернет планировали использовать в гражданских целях, в частности в "Аэрофлоте" и "РЖД". Однако после отключения Starlink для российских оккупантов, очевидно, что спутники будут использоваться для поддержки российской агрессии.

Для полноценной замены Starlink россиянам необходимо осуществить еще более десятка запусков, разработать компактный и недорогой наземный терминал и наладить их массовое производство.

Блокировка Starlink для россиян

Напомним, когда российские оккупанты начали использовать дроны со Starlink, Украина обратилась к основателю SpaceX Илону Маску с просьбой ограничить им доступ.

После этого доступ к Starlink для российских войск был заблокирован. В результате подразделения РФ на поле боя столкнулись с массовыми перебоями связи, что существенно усложнило управление войсками.

Отметим, попытки оккупантов перейти на альтернативные средства связи оказались менее эффективными, что создало для них дополнительные проблемы на фронт.

РБК-Украина также писало, что российская армия ищет альтернативы Starlink для управления беспилотниками на фронте. Для этого оккупанты активно применяют дешевые дроны типа "Молния", меняя тактику ударов.

