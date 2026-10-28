Заміна Starlink: у ГУР розкрили деталі розробки російської системи "Рассвет"

У ГУР МО України розкрили розробників та виробників, які задіяні у реалізації російського проекту низькоорбітальної супутникової системи широкосмугової передачі даних "Рассвет".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО України.

Зазначається, що система включає орбітальне угруповання у складі низькоорбітальних супутників, наземну інфраструктуру управління, шлюзові станції та абонентські термінали для стаціонарних і рухомих об’єктів.

Кооперація з її виробництва об’єднує IT-компанії, виробників мікроелектроніки, наукові центри, структури "Роскосмосу" та міністерства оборони РФ.

Головним підприємством у реалізації проєкту є ТОВ “Бюро 1440”, яке входить до IT-конгломерату "ИКС Холдинг". Підприємства холдингу постачають компоненти, виготовляють сонячні панелі, абонентське обладнання, друковані плати, електронні модулі та інші складові системи.

"Роскосмос" та інші підприємства аерокосмічної галузі РФ відповідають за розробку та виробництво ракет-носіїв і розгінних блоків, електрореактивних двигунів та інших складових для супутників, їх адаптацію, підготовку до запуску та виведення на орбіту.

У "Роскосмосі" проект "Рассвет" курує безпосередньо керівник корпорації Дмітрій Баканов, який раныше був керівником російського АТ "Спутниковая система "Гонец", у тому числі на момент його співпраці з британською компанією OneWeb та створення спільного підприємства для розвитку послуг низькоорбітального супутникового зв’язку на російському ринку.

Структури міністерства оборони забезпечують роботу космодрому, взаємодію та подальшу інтеграцію у військову інфраструктуру зв’язку РФ. Одним з інвесторів, який забезпечив фінансову підтримку розробки та створення системи "Рассвет", виступив банк ВТБ.

Зазначаэться, що "Рассвет" для РФ – це передусім військова система зв’язку. У перспективі противником планується широкомасштабне її використання в інтересах своїх збройних сил.

Зокрема, вже відомо про плани інтеграції супутників до космічної системи забезпечення цілевказання ракетного озброєння та дооснащення абонентськими терміналами командно-штабних машин ОТРК "Іскандер-М". Заплановане покриття передусім охоплює територію України та ЄС.