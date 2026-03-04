Минус миллиард долларов для РФ: ВСУ разнесли вражеский "Триумф" на Белгородщине (видео)

Бойцы Lasar's Group с 429-й отдельной бригадой БС "Ахиллес" и Группировкой Объединенных сил обнаружили и обезвредили зенитно-ракетный комплекс РФ С-400 "Триумф". Его стоимость составляет около миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Нацгвардии Украины.

"После проведенной совместной аналитической работы, аэроразведка 429-й ОББС разведала вражескую территорию и обнаружила зенитно-ракетный комплекс. Информация о нем была передана подразделению ударных БпЛА НГУ "Lazar's group", - говорится в заявлении.

После получения информации был осуществлен вылет в район расположения комплекса С-400 "Триумф", после чего нанесены точные удары.

В НГУ сообщили, что уничтожение вражеского ЗРК существенно снизило активность российской противовоздушной обороны на Харьковском направлении.

Уничтожение вражеской техники

Напомним, в ночь на 2 марта Силы обороны Украины нанесли удары по важным военным объектам страны-агрессора в Крыму и на Луганщине. Под поражение попали редкие радиолокационные станции и не только.

Ранее Силы обороны нанесли удары по пункту управления и складам оккупантов. Сообщалось о пожарах на объектах от Белгорода до временно оккупированных территорий.

Кроме того, недавно украинские защитники отчитывались об атаках по тыловым целям противника. Среди пораженных объектов были нефтебаза и центр управления дронами.

В конце февраля бойцы ССО провели операцию во вражеском тылу и устроили засаду, в результате которой оккупанты понесли потери. Кроме того, украинские военные уничтожили, в частности, комплекс "Бук", РСЗО "Ураган", а также центр управления российской армии.