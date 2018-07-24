Заступник держсекретаря США заявив про категоричний спротив проекту "Північний потік-2"

Феннон заявив про необхідність підтримки надійного транзиту газу в Україні

Заступник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Френсіс Феннон заявив про категоричний спротив проекту "Північний потік-2". Про це він заявив у ході зустрічі з президентом України Петром Порошенком, повідомляє прес-служби глави держави.

За словами Феннона, відносини між США та Україною у в сфері енергетичної безпеки є важливими.

"Також хочу висловити непохитну підтримку України з боку США і категоричний спротив проекту "Північний потік-2". Хочу підкреслити необхідність підтримки надійного транзиту газу в Україні. Ми всі єдині в США щодо підтримки України", - заявив він.

У свою чергу, Порошенко зазначив, що "Північний потік-2" загрожує не лише енергетиці України і ЄС, а напряму стосується геополітичної безпеки.

"Дуже важлива наша координація у питаннях недопущення будівництва "Північного потоку-2". І я вітаю абсолютно чітку і послідовну позицію американського президента Дональда Трампа і американської Адміністрації, американського уряду. Для нас це надзвичайно важливо", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Феннон заявляв, що США повністю підтримують Україну по "Північному потоку-2".

Крім того, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Конгрес США внесли законопроект, що передбачає введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".