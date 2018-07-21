Порошенко: мета "Північного потоку-2" - завдати удару по членам ЄС та НАТО

Президент наголосив, що чим далі, тим більше країн Євросоюзу розуміють цю мету проекту

Голова держави Петро Порошенко зазначив, що мета газогону "Північний потік-2" - завдати удару по Україні та багатьом членам Євросоюзу і Північноатлантичного альянсу. Про це президент написав у своєму Twitter.

Порошенко підкреслив, що все більше країн ЄС розуміють цю реальну мету проекту.

«Північний потік-2» – не економічний проект, а проект абсолютно політичний. Його мета – завдати удару по Україні та по багатьом іншим членам ЄС та НАТО.



Чим далі, тим більше країн ЄС розуміють реальну мету «Північного потоку-2». pic.twitter.com/DRVtbWnFNk — Петро Порошенко (@poroshenko) July 21, 2018

"Північний потік-2" - не економічний проект, а проект абсолютно політичний. Його мета - завдати удару по Україні та по багатьом іншим членам ЄС та НАТО. Чим далі, тим більше країн ЄС розуміють реальну мету "Північного потоку-2", - зазначив президент.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила, що позицію України по "Північному потоку-2" не підтримують 4 країни - Австрія, Бельгія, Нідерланди та Німеччина, які зацікавлені в тому, щоб газопровід "Північний потік-2" був побудований.

За її словами, решта держав усвідомлюють, що будівництво цього газопроводу змінить ринок газу в Євросоюзі, а домінувати на ньому буде Німеччина.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що газопровід "Північний потік-2" призведе до більшої агресії Росії.