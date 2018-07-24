Замгоссекретаря США заявил о категорическом сопротивлении проекту "Северный поток-2"

Феннон заявил о необходимости поддержки надежного транзита газа в Украине

Заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Френсис Феннон заявил о категорическом сопротивлении проекту "Северный поток-2". Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Феннона, отношения между США и Украиной в сфере энергетической безопасности являются важными.

"Также хочу выразить непоколебимую поддержку Украины со стороны США и категорическое сопротивление проекту "Северный поток-2". Хочу подчеркнуть необходимость поддержания надежного транзита газа в Украине. Мы все едины в США относительно поддержки Украины", - заявил он.

В свою очередь, Порошенко отметил, что "Северный поток-2" угрожает не только энергетике Украины и ЕС, а напрямую касается геополитической безопасности.

"Очень важна наша координация в вопросах недопущения строительства "Северного потока-2". И я приветствую абсолютно четкую и последовательную позицию американского президента Дональда Трампа и американской Администрации, американского правительства. Для нас это чрезвычайно важно", - отметил он.

Напомним, ранее Феннон заявлял, что США полностью поддерживают Украину по "Северному потоку-2".

Кроме того, ранее РБК-Украина сообщало, что в Конгресс США внесли законопроект, который предусматривает введение санкций против газопровода "Северный поток-2".