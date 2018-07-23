США повністю підтримують Україну по "Північному потоку-2", - Держдеп

Україна і США розглядають проект "Північний потік-2" як загрозу енергобезпеки Європи

Україна і США єдині в позиції щодо протидії реалізації російського проекту газопроводу "Північний потік-2", який є прямою загрозою енергетичної безпеки Європи. Про це йшлося під час зустрічі прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана із заступником держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Френсісом Фенноном, передає "Урядовий портал".

За словами Гройсмана, для України питання енергосектору дуже важливе.

"І ми раді, що США проявляють великий інтерес до цього. Ми готові обговорювати широкий спектр питань взаємодії саме в енергосфері", - сказав Гройсман.

У свою чергу заступник держсекретаря зазначив повну підтримку України в питанні енергобезпеки.

"Хотів би засвідчити повну підтримку США в питанні передусім енергобезпеки. Ми налаштовані далі підтримувати позицію щодо проекту "Північний потік-2" і продовження транзиту газу через Україну. Ці два компоненти - взаємопов’язані, і вони є складовою енергобезпеки Європи. США і надалі продовжуватимуть виступати за диверсифікацію маршрутів постачання енергоносіїв до Європи", - сказав у відповідь Феннон.

Крім того, під час зустрічі сторони відзначили, що сьогодні українська газотранспортна система здатна забезпечувати той обсяг транзиту, який заявлено, без штучних політичних впливів.

Нагадаємо, раніше в Конгрес США внесли законопроект, який передбачає введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".