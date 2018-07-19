У США можуть ввести санкції проти "Північного потоку-2"

У Конгрес США внесли законопроект, який пропонує ввести санкції проти "Північного потоку-2"

В Конгрес США внесли законопроект, що передбачає введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Про це йдеться в повідомленні на сайті сенатора-республіканця від штату Вайомінг Джона Баррасо.

Повідомляється, що санкції проти газопроводу дозволять країнам НАТО уникнути політичних маніпуляцій і примусу з боку Росії.

"Такі країни, як Німеччина повинні скорочувати обсяг природного газу, який вони закуповують у Росії, а не підвищувати його", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель "вибрала" будівництво газопроводу "Північний потік-2". Трамп в черговий раз підкреслив, що Німеччина платить Росії мільярди доларів, хоча і є членом НАТО.

Також президент США неодноразово підкреслював, що Німеччина знаходиться повністю під контролем" і "в полоні у Росії" у питанні проекту газопроводу.