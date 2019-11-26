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У заступника голови Київської міської митниці проходять обшуки

Новини » Надзвичайні події     26.11.2019 - 11:41
У заступника голови Київської міської митниці проходять обшуки
Фото: Сергей Тупальский (из открытых источников)

Обшуки також проходять у інших співробітників Державної фіскальної служби

Заступник начальника Київської міської митниці Сергій Тупальский заявив про проведення обшуку у нього вдома. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Facebook.

Тупальська зазначив, що правоохоронці проводять обшуки і у інших співробітників Державної фіскальної служби.

"І в будь-якому випадку я впевнений, що через короткий час безпідставність проведення обшуків і звинувачень, які сьогодні будуть звучати в ЗМІ в мою сторону, буде доведена в черговий раз. Спілкуватися мені доведеться через мого адвоката", - написав чиновник.

Нагадаємо, вчора ДБР спільно з ГПУ провело обшуки на митних постах аеропорту "Київ" (Жуляни) і "Запоріжжя", а також на запорізькій митниці.

Також Державне бюро розслідувань проводило обшуки у прокуратурі Дніпропетровської області.

Як писало РБК-Україна раніше, 12 липня Державне бюро розслідувань проводило обшуки в Державній фіскальній службі. Слідчі дії пов'язані з вилученням документів, що стосуються підписання мирової угоди між компанією "Філіп Морріс" і Україною.

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