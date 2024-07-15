ФБР рассказало детали покушения на Трампа, - NYT

В субботу, 13 июля, на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение во время митинга в Пенсильвании. ФБР рассказало некоторые детали дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

В телефонном разговоре представители ФБР заявили, что агенты расследуют стрельбу как убийство и возможный внутренний теракт.

Телефон, винтовку и возможное взрывное устройство стрелка отправлены в лабораторию бюро в Квантико, Вирджиния. ФБР описало взрывное устройство как "элементарное".

В ведомстве заявили, что не обнаружили доказательств того, что у стрелка были проблемы с психическим здоровьем. По словам Роберта Уэллса, помощника директора контртеррористического отдела, главным приоритетом бюро является определение мотива стрелка.

ФБР подтвердило, что отец приобрел винтовку, но не было ясно, дал ли он оружие сыну или тот взял его без разрешения. В настоящее время семья сотрудничает со следствием. Правоохранители сообщили, что бюро не установило идеологию, которую исповедовал стрелок Томас Мэтью Крукс.

Также чиновники ФБР, общаясь с журналистами по телефону, заявили, что у них нет оснований считать, что стрелок участвовал в более масштабном сговоре с участием других людей.

"На данный момент информация, которая у нас есть, указывает на то, что стрелок действовал один, и что на данный момент нет никаких угроз общественной безопасности", - сказал Кевин Ройк, агент, ведущий расследование покушения на убийство.