Покушение на Трампа: Минюст США обнародовал записку, которую оставил обвиняемый
Мужчина, обвиненный в возможной попытке убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа на поле для гольфа во Флориде, оставил записку с подробным описанием своих планов. Это предусматривает более жесткие обвинения против него.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Прокуроры подали записку в суд в качестве обоснования своей просьбы оставить обвиняемого под стражей. Магистрат США Район Маккейб согласился, заявив, что "весомость доказательств против обвиняемого убедительна".
Записка с описанием планов 58-летнего Райана Рута была положена в коробку, которую он оставил несколько месяцев назад дома у неустановленного лица, открывшего ее только после ареста в минувшее воскресенье. В коробке также были патроны, металлическая труба, строительные материалы, инструменты, телефоны и разные письма.
"Это была попытка убийства Дональда Трампа, но я вас подвел. Я приложил все усилия и выложил все, на что мог собрать. Теперь вам предстоит закончить работу; и я предложу 150 000 долларов тому, кто сможет завершить работу", – говорится в записке.
Рута обвиняют в незаконном хранении оружия, но прокуратура будет выдвигать дополнительные обвинения – в частности в попытке "убить главного политического кандидата". В случае доказательства вины мужчине грозит пожизненное заключение.
Второе покушение на Трампа
Напомним, в воскресенье, 15 сентября, вечером предвыборный штаб Трампа заявил, что бывший президент находится в безопасности после того, как возле него раздались выстрелы.
Позже Федеральное бюро расследований назвало инцидент "похожим на попытку убийства бывшего президента Трампа", сообщило агентство Associated Press.
Инцидент произошел на поле для гольфа Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич, Флорида. Охранявшие Трампа агенты Секретной службы якобы заметили вооруженного мужчину и открыли по нему огонь. Позже подозреваемый был задержан в его автомобиле. Он находится под стражей.
Подозреваемый - 58-летний Райан Рут, ранее имевший проблемы с законом, а также активный в соцсетях, в частности, на темы политики. По данным AP, мужчина выражал в соцсетях поддержку Украине, а также имел веб-сайт, где якобы пытался собирать деньги и вербовать добровольцев на войну против РФ.
16 сентября Федеральный суд Флориды в США выдвинул ему первые обвинения.
Расследование Секретной службы США выявило пробелы в коммуникации и недостаточную осмотрительность в преддверии июльской попытки убийства Трампа.
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