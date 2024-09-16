Подозреваемому в покушении на Трампа выдвинули первые обвинения
Федеральный суд Флориды в США выдвинул первые обвинения Райану Руту. Он подозревается в вероятной попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и BBC.
Оба обвинения касаются незаконного владения оружием и позволят содержать его под стражей до завершения расследования.
В частности, Руту выдвинули обвинения в том, что он владел огнестрельным оружием в период, когда был осужденным преступником, а также что фигурант владел оружием, у которого был стерт серийный номер.
В то же время следует отметить, что расследование продолжается, и в дальнейшем могут быть предъявлены дополнительные обвинения.
В то же время, во время судебного процесса стало известно, что подозреваемый не может позволить себе собственного адвоката. По его словам, у него нет для этого сбережений.
Слушание суда о мере пресечения Руту назначено на 23 сентября, а предъявление обвинения - на 30 сентября.
Вероятное покушение на Трампа
Напомним, что вчера вечером на гольф-поле Трампа произошла стрельба. Первоначально было заявлено, что выстрелы никоим образом не связаны с кандидатом в президенты, но позже Федеральное бюро расследований назвало инцидент "похожим на попытку убийства бывшего президента Трампа".
Заметим, что в сети сразу появилось несколько материалов, связывавших предполагаемого подозреваемого с Украиной. А руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предупредил, что Россия будет использовать тему со стрельбой в Трампа против Украины.
Сегодня днем Главное управление разведки даже выступило с официальным заявлением и подчеркнуло, что Рут никогда не имел отношения к Международному легиону Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.