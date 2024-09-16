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Вероятно второе покушение на Трампа: задержанный пытался вербовать добровольцев в Украину

Понедельник 16 сентября 2024 06:28
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Вероятно второе покушение на Трампа: задержанный пытался вербовать добровольцев в Украину Фото: Райан Рут (скриншот с видео Newsweek)
Автор: Вадим Ребрина

58-летний Райан Рут, задержанный полицией после стрельбы на поле для гольфа во Флориде, где в то время находился экс-президент США Дональд Трамп, выражал в соцсетях поддержку Украине. Также у него был веб-сайт, где он пытался собирать деньги и вербовать добровольцев на войну против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Рут прожил в Северной Каролине большую часть своей жизни, прежде чем в 2018 году переехал в Каава, Гавайи. Там он и его сын управляли компанией, которая строила сараи.

Рут часто публиковал в социальных сетях сообщения о войне в Украине и имел веб-сайт, где пытался собирать деньги и вербовать добровольцев на борьбу против российского вторжения.

В июне 2020 года он опубликовал пост в соцсети X, в котором просил тогдашнего президента Трампа выиграть переизбрание, приказав Министерству юстиции преследовать неправомерное поведение полиции.

В том же году он также опубликовал сообщения в поддержку президентской кампании тогдашней конгрессменки от Демократической партии Тулси Габбард с Гавайев, поддерживающей сейчас Трампа.

Однако в последние годы Рут критиковал Трампа в своих сообщениях и выражал поддержку президенту Джо Байдену и вице-президенту Камалле Харрис.

В июле, после покушения на Трампа в Пенсильвании, Рут призвал Байдена и Харрис посетить раненых во время стрельбы в больнице, а также похороны пожарного, погибшего на митинге.

Записи о регистрации избирателей показывают, что он зарегистрировался как независимый избиратель в Северной Каролине в 2012 году, последний раз голосовал лично во время праймериз Демократической партии штата в марте 2024 года.

Инцидент со стрельбой

Напомним, в воскресенье вечером предвыборный штаб Трампа заявил, что бывший президент находится в безопасности после того, как возле него раздались выстрелы.

Федеральное бюро расследований назвало инцидент "похожим на попытку убийства бывшего президента Трампа".

Инцидент произошел на поле для гольфа Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич, Флорида. Охранявшие Трампа агенты Секретной службы якобы заметили вооруженного мужчину и открыли по нему огонь. Человек сбежал. Позже он был задержан во время движения в автомобиле. Подозреваемый находится под стражей.

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