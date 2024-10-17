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Залужный сделал заявление о плане победы

Фото: Валерий Залужный, посол Украины в Британии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

План победы президента Украины Владимира Зеленского предназначен в первую очередь для партнеров страны. Так они смогут понять, чего от них ожидает Киев.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в ходе дискуссии в Chatham House заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

По словам Залужного, глава украинского государства решил создать план победы, чтобы партнеры Украины "могли что-то сделать". Такая инициатива предназначена для них, поэтому ее сначала раскрыли партнерам, а не украинскому обществу. 

"Нам нужна стратегия, без этого Украине будет сложно что-то сделать. Что это значит: что-то должны сделать США, что-то - Германия, кто-то должен уменьшить закупки российской нефти, кто-то - ввести более жесткие санкции против России. Вот о чем план", - уточнил Залужный. 

Также он обратил внимание, что в войне очень сложно делать прогнозы. И единственная вещь, которая работает, "это математика". 

План победы

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский только вчера, 16 октября, рассказал о содержании плана победы украинцам.

До этого он уже представил план победы президенту США Джо Байдену, премьеру Британии Киру Стармеру, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьеру Италии Джордже Мелони и канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Как рассказала в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина нардеп от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, ожидается, что союзники могут дать свой ответ на такой план на предстоящем "Рамштайне", который впервые пройдет на уровне лидеров.

Вчера пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что заседание "Рамштайна" состоится в ноябре.

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