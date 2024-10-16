Стало известно, когда состоится отмененный "Рамштайн" на уровне лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсудят встречу контактной группы в формате "Рамштайн". Она состоится в следующем месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Лидеры также обсудят встречу контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне лидеров, которая состоится в следующем месяце, с целью продления оказания Украине поддержки, необходимой ей для победы в этом конфликте", - сказала она.

Однако, по ее словам, вскоре станут известны детали телефонного разговора Зеленского и Байдена. А также более подробную информацию о пакете военной помощи.

Жан-Пьер не уточнила, когда именно состоится следующий "Рамштайн". Однако следует отметить, что в США в начале ноября состоятся президентские выборы – они назначены на 5 ноября. Возможно, "Рамштайн" состоится к этой дате.

Перенес "Рамштайн"

8 октября стало известно, что президент США Джо Байден перенес свой визит в Германию, где должен был возглавить встречу в формате "Рамштайн". На следующий день стало известно о переносе заседания Контактной группы по обороне Украины.

Причиной отмены поездки Байдена стал ураган "Милтон", двигавшийся в сторону американского штата Флорида.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, встреча все еще может пройти до конца октября.

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