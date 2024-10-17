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Залужний зробив заяву про план перемоги

Фото: Валерій Залужний, посол України у Британії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

План перемоги президента України Володимира Зеленського призначено насамперед для партнерів країни. Так вони зможуть зрозуміти, чого від них очікує Київ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в ході дискусії в Chatham House заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

За словами Залужного, глава української держави вирішив створити план перемоги, щоб партнери України "могли щось зробити". Така ініціатива призначена для них, тож її спочатку розкрили партнерам, а не українському суспільству.

"Нам потрібна стратегія, без цього Україні буде складно щось зробити. Що це означає: щось мають зробити США, щось - Німеччина, хтось має зменшити закупівлі російської нафти, хтось - запровадити більш жорсткі санкції проти Росії. Ось про що план", - уточнив Залужний.

Також він звернув увагу, що у війні дуже складно робити прогнози. І єдина річ, яка працює, "це математика".

План перемоги

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський лише вчора, 16 жовтня, розповів про зміст плану перемоги українцям.

До цього він уже представив план перемоги президенту США Джо Байдену, прем'єру Британії Кіру Стармеру, президенту Франції Еммануелю Макрону, прем'єру Італії Джорджі Мелоні та канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.

Як розповіла в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна нардеп від партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, очікується, що союзники можуть дати свою відповідь на такий план на "Рамштайні", який вперше пройде на рівні лідерів.

Вчора прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що засідання "Рамштайну" відбудеться у листопаді .

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