Залужный сделал заявление о плане победы

План победы президента Украины Владимира Зеленского предназначен в первую очередь для партнеров страны. Так они смогут понять, чего от них ожидает Киев.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в ходе дискуссии в Chatham House заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

По словам Залужного, глава украинского государства решил создать план победы, чтобы партнеры Украины "могли что-то сделать". Такая инициатива предназначена для них, поэтому ее сначала раскрыли партнерам, а не украинскому обществу.

"Нам нужна стратегия, без этого Украине будет сложно что-то сделать. Что это значит: что-то должны сделать США, что-то - Германия, кто-то должен уменьшить закупки российской нефти, кто-то - ввести более жесткие санкции против России. Вот о чем план", - уточнил Залужный.

Также он обратил внимание, что в войне очень сложно делать прогнозы. И единственная вещь, которая работает, "это математика".