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Залужный, Умеров и Сырский посетили военных на восточном направлении

Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Иван Носальский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, министр обороны Рустем Умеров и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский приехали на восточное направление. Они встретились с военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Facebook.

Залужный и Умеров поздравили военных с Днем сухопутных войск. Министр вручил защитникам награды. 

 

Фото: Умеров, Залужный и Сырский посетили украинских военных (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Как отметили в ведомстве, Сырский ознакомил Умерова и Залужного с ситуацией на восточном направлении. Также они обсудили ключевые потребности украинских военных, которые нужны для уничтожения оккупантов. 

Министр обороны рассказал, что помимо ключевых потребностей, также обсуждались вопросы подготовки рекрутов и усиления фортификаций вдоль всей линии столкновения. 

"Работаем над усилением поставок оружия на фронт, запускаем производства, расширяем возможности закупок БПЛА (как разведывательных, так и ударных), ежедневно на связи с партнерами", - добавил Умеров. 

Успех ВСУ в Горловке

Напомним, сегодня, 12 декабря, стало известно, что украинские военные взяли под свой контроль террикон, который находится в пределах временно оккупированной Горловки. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. 

Также нашим защитникам в ходе операции удалось взять в плен российских солдат. 

Позже в ВСУ рассказали, что такие успешные действия наших военных стали результатом тяжелой работы

 

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Валерий ЗалужныйРустем УмеровВойна России против Украины