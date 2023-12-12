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Результат тяжелой работы. В ВСУ высказались об успехах в пределах Горловки

Горловка, Вторник 12 декабря 2023 15:57
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Результат тяжелой работы. В ВСУ высказались об успехах в пределах Горловки Иллюстративное фото: в ВСУ высказались об успехах в пределах Горловки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Успешные действия украинских военных во временно оккупированной Горловке стали результатом тяжелой работы. Защитники находятся в активной обороне на этом участке фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире телемарафона.

У Фитьо поинтересовались, есть ли какие-то детали освобождения террикона в пределах Горловки от российских оккупантов.

"Детали такие, что мы видели в ежедневных сводках Генерального штаба. Мы все видели прекрасно, что южнее Бахмута украинские подразделения продолжают свои штурмовые действия. Украинские защитники находятся в активной обороне", - ответил он.

Фитьо подчеркнул, что при любом лучшем случае украинские военные переходят к атакам, улучшают свое тактическое положение.

По его словам, "это приятная новость, но не сенсация".

"Это тяжелая, кропотливая работа наших защитников и соответственно на данном этапе она принесла вот такой результат", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что украинским защитникам удалось отбить у оккупантов один из терриконов, который находится в пределах Горловки.

Также в ходе операции бойцы ВСУ захватили в плен российских солдат.

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