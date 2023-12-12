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Залужний, Умєров та Сирський відвідали військових на східному напрямку

Фото: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони України Рустем Умеров та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Іван Носальський

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський приїхали на східний напрямок. Вони зустрілися із військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Facebook.

Залужний та Умєров привітали військових з Днем сухопутних військ. Міністр вручив захисникам нагороди.

 

Фото: Умеров, Залужний та Сирський відвідали українських військових (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Як зазначили у відомстві, Сирський ознайомив Умєрова та Залужного з ситуацією на східному напрямку. Також вони обговорили ключові потреби українських військових, які потрібні для знищення окупантів.

Міністр оборони розповів, що окрім ключових потреб, також обговорювалися питання підготовки рекрутів та посилення фортифікацій вздовж усієї лінії зіткнення.

"Працюємо над посиленням поставок зброї на фронт, запускаємо виробництва, розширюємо можливості закупівель БПЛА (як розвідувальних, так і ударних) щодня на зв'язку з партнерами", - додав Умєров.

Успіх ЗСУ у Горлівці

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, стало відомо, що українські військові взяли під свій контроль терикон, що знаходиться в межах тимчасово окупованої Горлівки. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

Також нашим захисникам під час операції вдалося взяти в полон російських солдатів.

Пізніше у ЗСУ розповіли, що такі успішні дії наших військових стали результатом важкої роботи.

 

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Валерій ЗалужнийРустем УмєровВійна Росії проти України