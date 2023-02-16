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Оккупанты ночью выпустили по Украине 8 ракет "Калибр", силы ПВО сбили все, - Гуменюк

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Четверг 16 февраля 2023 07:56
Оккупанты ночью выпустили по Украине 8 ракет "Калибр", силы ПВО сбили все, - Гуменюк Фото: Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 16 февраля обстреляли ракетами территорию Украины. Силы провоздушной обороны отразили вражескую атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

"Тот ракетоноситель, который находился на службе и мы знали, что он оснащен 8 "Калибрами", выпустил весь свой заряд. Но ПВО южного направления сработала на отлично", - рассказала спикер.

Гуменюк отметила, что шесть ракет были сбиты над Николаевской областью, а две - над Херсонской.

По словам представительницы ОК "Юг", параллельно россияне во время атаки использовали разные средства поражения. В частности, "прилет" во Львовской области был другим вооружением.

Напомним, ночью 16 февраля по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога.

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