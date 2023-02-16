Оккупанты ночью выпустили по Украине 8 ракет "Калибр", силы ПВО сбили все, - Гуменюк

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

"Тот ракетоноситель, который находился на службе и мы знали, что он оснащен 8 "Калибрами", выпустил весь свой заряд. Но ПВО южного направления сработала на отлично", - рассказала спикер.

Гуменюк отметила, что шесть ракет были сбиты над Николаевской областью, а две - над Херсонской.

По словам представительницы ОК "Юг", параллельно россияне во время атаки использовали разные средства поражения. В частности, "прилет" во Львовской области был другим вооружением.