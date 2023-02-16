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Оккупанты попали в объект инфраструктуры в Кропивницком районе, - ОВА

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Украина, Четверг 16 февраля 2023 08:52
Оккупанты попали в объект инфраструктуры в Кропивницком районе, - ОВА Фото: оккупанты попали в объект инфраструктуры в Кропивницком районе (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Под утро российские оккупанты атаковали Кировоградскую область. Зафиксирован "прилет" в объект инфраструктуры в Кропивницком районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"Беспокойная ночь. Пережили очередную ракетную атаку врага. Под утро - прилеты в объект инфраструктуры в Кропивницком районе", - рассказал он.

По словам Райковича, на месте работают оперативные службы.

"Обошлось без жертв", - добавил глава региона.

Напомним, Россия ночью снова атаковала Украину ракетами и дронами. Оккупанты выпустили 32 ракеты разного типа, из которых 16 удалось сбить силам ПВО.

При этом Россия сегодня в течение дня может снова массово обстрелять Украину. Враг выискивает новую тактику, чтобы обойти украинскую ПВО.

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Кропивницкая область
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