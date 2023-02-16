В Днепропетровской области силы ПВО сбили 5 ракет, еще одну - в Запорожской

Силы противовоздушной обороны сбили над Днепропетровской областью пять ракет. Еще одну - в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram.

"Силами нашей ПВО в зоне ответственности ППК "Восток" ночью было сбито шесть вражеских ракет. Пять из них - над Днепропетровской областью. Одну ракету, которая летела к нам, сбили над Запорожской областью", - сообщил он.

По его словам, еще одна российская ракета разорвалась в воздухе.

В то же время, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев отмечает, что в Запорожской области "прилетов" не было. Звуки взрывов, которые слышали в регионе - это работа сил ПВО.

Напомним, Россия сегодня ночью выпустила по Украине 32 ракеты, половину из которых сбили украинские защитники.

На юге силы ПВО сбили 8 ракет. Из них 6 - над Николаевской областью, 2 - над Херсонской.

Кроме того, зафиксированы попадания в Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на севере и западе.

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