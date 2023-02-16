Россияне ночью ударили ракетами по Павлограду: есть жертва и семь пострадавших

Российские войска этой ночью ударили ракетами по Павлограду Днепропетровской области. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще 7 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Ужасная ночь в Павлограде. В три часа после полуночи, когда люди мирно спали в своих домах, враг ударил ракетами по городу. Погибла 79-летняя женщина. Предварительно, семь человек пострадали", - написал Лысак.

По его словам, двое раненых госпитализировали - 79-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

"Повреждено промышленное предприятие. Там возник пожар, который спасатели уже укротили. Разрушены 7 частных домов. Еще 30 - изуродованы", - сообщил Лысак.

Фото: российские войска этой ночью ударили ракетами по Павлограду (t.me/dnipropetrovskaODA)

Последствия атаки уточняются.

Напомним, что россияне ночью нанесли массированный удар по Украине. Враг запустил БПЛА и ракеты, зафиксированы попадания на севере и западе страны, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

При этом не исключается, что армия РФ в течение дня может снова массово обстрелять Украину.

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