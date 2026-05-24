ua en ru
Вс, 24 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Возгорание и поврежденные дома: стали известны последствия атаки на Киев

01:30 24.05.2026 Вс
2 мин
В столице уже зафиксирован вызов медиков в один из районов
aimg Екатерина Коваль
Возгорание и поврежденные дома: стали известны последствия атаки на Киев Фото: жителей столицы просят оставаться в укрытиях (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Во время массированной атаки баллистическими ракетами на Киев ночью 24 мая зафиксировано падение обломков в двух районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра столицы Виталия Кличко.

Читайте также: Киев под ударом баллистики, есть угроза "Орешника": что известно

Что известно

В Подольском районе обломки упали на территорию нежилой застройки. В Шевченковском районе возгорание возникло возле жилого дома - повреждены окна.

Как сообщили в КГГА, бригада медиков направляется на вызов в Подольский район города.

Оперативные службы работают на местах. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Обновлено в 1:30

Глава КГГА Тимур Ткаченко сообщил как минимум о четырех локациях с последствиями атаки - Шевченковский, Днепровский и Подольский районы. Предварительно зафиксированы возгорания и повреждения жилой застройки.

Атака ударных БПЛА продолжается, угроза баллистики сохраняется. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Городской голова Виталий Кличко уточнил детали по районам. В Шевченковском районе обломки ракеты упали на 24-этажный дом - есть разрушения, пожара нет. Там же зафиксировано возгорание возле другого жилого дома и повреждены окна.

В Подольском районе зафиксировано еще одно падение обломков, горит нежилое здание. Из Шевченковского района медики госпитализировали одного пострадавшего.

В конце 2025 года СВР Украины раскрыла планы Кремля по серийному производству и модернизации ракеты, в частности для возможного оснащения ядерным боезарядом боковой части.

Неделю назад Путин снова прибегнул к ядерному запугиванию: во время совещания с военными он лично упомянул "Орешник" и заявил о возможности его оснащения ядерными боеголовками.

Накануне атаки российский президент приказал нанести ответный удар на якобы атаку по общежитию колледжа в Старобельске на Луганщине, заявив что обстрел "не был случайным". Генштаб ВСУ подтвердил удар, но не по колледжу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КГГА Киев Виталий Кличко
Новости
Иран и США находятся на завершающей стадии сделки о прекращении войны
Иран и США находятся на завершающей стадии сделки о прекращении войны
Аналитика
Железо вместо людей. Как офицер ВСУ создал уникальную роту с роботами
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Железо вместо людей. Как офицер ВСУ создал уникальную роту с роботами