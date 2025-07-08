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"Железный генерал" Залужный празднует 52-летие: кем он стал для Украины и как изменил армию

Вторник 08 июля 2025 14:53
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"Железный генерал" Залужный празднует 52-летие: кем он стал для Украины и как изменил армию Фото: Валерий Залужный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Сегодня, 8 июля, свой 52-й день рождения празднует генерал Валерий Залужный - легендарная фигура современной Украины, которая возглавляла Вооруженные силы в самый тяжелый период войны.

РБК-Украина вспоминает ключевые этапы карьеры генерала, интересные факты и его самые меткие высказывания.

В свой день рождения Залужный опубликовал фото на беговой дорожке. Сообщение собрало более 400 комментариев с поздравлениями.

"Борьба продолжается", - написал он.

Кто такой Валерий Залужный

Валерий Залужный родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский (ныне - Звягель) в семье военных. В 1997 году с отличием окончил Одесский институт Сухопутных войск, прошел путь от командира взвода до командующего ОК "Север".

&quot;Железный генерал&quot; Залужный празднует 52-летие: кем он стал для Украины и как изменил армию
Валерий Залужный (слева) во время учебы (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

В 2021 году президент Владимир Зеленский назначил его Главнокомандующим ВСУ. Впервые эту должность занял военный, который не служил в советской армии. С первых дней Залужный выступал за переход на стандарты НАТО.

С первых месяцев полномасштабного вторжения РФ в 2022 году именно он возглавлял оборону, которая сорвала планы врага. Его стратегическая оборона городов-крепостей, гибкое руководство и доверие к командирам на местах стали фундаментом украинского сопротивления.

&quot;Железный генерал&quot; Залужный празднует 52-летие: кем он стал для Украины и как изменил армию
Владимир Зеленский и Валерий Залужный (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

В феврале 2024 года он был уволен с должности. Впоследствии Зеленский назначил его послом Украины в Великобритании. В мае Залужный также стал постпредом Украины при Международной морской организации.

Самые интересные факты о Залужном

Первый кавалер Креста боевых заслуг, который вручил президент Зеленский.

Получил в наследство 1 млн долларов - перевел полностью на нужды ВСУ.

Имеет несколько военных и гражданских образований, в частности диплом международника из Острожской академии.

Его любимая музыка - диско 80-х, Rammstein и Queen.

Во время назначения главнокомандующим как раз отмечал день рождения жены, пил пиво - об этом рассказал в Time.

В детстве мечтал стать комиком.

Его любимый исторический герой - Александр Суворов.

Залужный читает военные мемуары, философские произведения и поэзию, в частности стихи Богдана Головы.

В 2022 году попал в список Time 100.

В нескольких городах Украины уже появились улицы в его честь.

&quot;Железный генерал&quot; Залужный празднует 52-летие: кем он стал для Украины и как изменил армию
Обложка журнала Time с Валерием Залужным (twitter.com/TIME)

Сильные высказывания Валерия Залужного

РБК-Украина собрало ряд самых метких и сильных высказываний "железного генерала" об Украине, ВСУ и нашей победе.

Об Украине и украинцах:

  • "Феномен, который позволяет нам биться до сих пор - наш украинский народ... Эти люди переполнены идеей защиты своих родных, своих близких, своей семьи".
  • "Это украинский солдат, украинский сержант, украинский офицер, которые ежедневно гибнут, калечатся, но держат свои позиции. И сегодня они делают эту победу".

О ВСУ:

  • "Основа нашей стойкости - люди. Обычные люди. Обычные Герои. Среди нас. С нами в строю... Это люди, которые сейчас, в эту минуту, бьют оккупанта, держат позиции, мерзнут в холодной, но родной земле...".
  • "Мы стали крепче бетона и стали, потому что помним примеры несокрушимости защитников ДАПа и Азовстали".

О войне:

  • "Это не шоу, за которым весь мир наблюдает. Каждый день, каждый метр - дается кровью".
  • "Эту войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами".
  • "Для каждой войны необходимо находить свою уникальную стратегию и логику, которая позволит найти путь к победе".

&quot;Железный генерал&quot; Залужный празднует 52-летие: кем он стал для Украины и как изменил армиюЗалужный является сторонником стандартов НАТО (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

О врагах:

  • "Россиян и любых других врагов надо уничтожать. Просто убивать. И, главное, мы не должны бояться этого".
  • "Это - феодальное государство, где самый дешевый ресурс - человеческая жизнь. А для нас... Самое дорогое - наши люди".

О будущем:

  • "Наша победа - это шанс перевести дыхание и подготовиться к следующей войне".
  • "Мы будем бороться до последней капли крови".

О себе:

  • "Я не делаю ничего необычного. Я просто выполняю свою работу - ту, которую люблю больше всего".
  • "Я не считаю себя самым умным. Я слушаю тех, кто "в поле" - инициатива именно там".

Даже после отставки Валерий Залужный остается символом силы, выдержки, стойкости и веры в победу. Он является доказательством того, что человечность, ум и преданность своему делу способны изменить ход истории.

При подготовке материала были использованы: спецпроект "Год" Дмитрия Комарова, The Economist, страница "Главнокомандующий ВС Украины / CinC AF of Ukraine" в Facebook, The Washington Post, Time, CNN, ВСУ.

Ранее РБК-Украина писало, что в июне 2025 года самый высокий уровень доверия среди украинцев сохраняет Валерий Залужный - ему доверяют 70,9% респондентов. Далее следуют Владимир Зеленский (63,5%) и Кирилл Буданов (53,9%). Об этом свидетельствует опрос Info Sapiens.

Также мы рассказывали, что Валерий Залужный высказал мнение относительно того, насколько реально для Украины вернуть границы 1991 года.

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Валерий Залужный
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