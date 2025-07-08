"Залізний генерал" Залужний святкує 52-річчя: ким він став для України та як змінив армію
Сьогодні, 8 липня, свій 52-й день народження святкує генерал Валерій Залужний - легендарна постать сучасної України, яка очолювала Збройні сили у найтяжчий період війни.
РБК-Україна згадує ключові етапи кар'єри генерала, цікаві факти та його найвлучніші вислови.
У свій день народження Залужний опублікував фото на біговій доріжці. Допис зібрав понад 400 коментарів із привітаннями.
"Боротьба триває", - написав він.
Хто такий Валерій Залужний
Валерій Залужний народився 8 липня 1973 року у місті Новоград-Волинський (нині - Звягель) у родині військових. У 1997 році з відзнакою закінчив Одеський інститут Сухопутних військ, пройшов шлях від командира взводу до командувача ОК "Північ".
Валерій Залужний (ліворуч) під час навчання (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
У 2021 році президент Володимир Зеленський призначив його Головнокомандувачем ЗСУ. Уперше цю посаду обійняв військовий, який не служив у радянській армії. З перших днів Залужний виступав за перехід на стандарти НАТО.
З перших місяців повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році саме він очолював оборону, яка зірвала плани ворога. Його стратегічна оборона міст-фортець, гнучке керівництво і довіра до командирів на місцях стали фундаментом українського опору.
Володимир Зеленський та Валерій Залужний (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)
У лютому 2024 року його було звільнено з посади. Згодом Зеленський призначив його послом України у Великій Британії. У травні Залужний також став постпредом України при Міжнародній морській організації.
Найцікавіші факти про Залужного
Перший кавалер Хреста бойових заслуг, який вручив президент Зеленський.
Отримав у спадок 1 млн доларів - переказав повністю на потреби ЗСУ.
Має кілька військових і цивільних освіт, зокрема диплом міжнародника з Острозької академії.
Його улюблена музика - диско 80-х, Rammstein і Queen.
Під час призначення головнокомандувачем саме відзначав день народження дружини, пив пиво - про це розповів у Time.
У дитинстві мріяв стати коміком.
Його улюблений історичний герой - Олександр Суворов.
Залужний читає військові мемуари, філософські твори і поезію, зокрема вірші Богдана Голови.
У 2022 році потрапив до списку Time 100.
У кількох містах України вже з'явилися вулиці на його честь.
Обкладинка журналу Time із Валерієм Залужним (twitter.com/TIME)
Сильні вислови Валерія Залужного
РБК-Україна зібрало низку найбільш влучних і сильних висловів "залізного генерала" про Україну, ЗСУ та нашу перемогу.
Про Україну та українців:
- "Феномен, який дозволяє нам битися досі - наш український народ... Ці люди переповнені ідеєю захисту своїх рідних, своїх близьких, своєї сім'ї".
- "Це український солдат, український сержант, український офіцер, які щодня гинуть, калічаться, але тримають свої позиції. І сьогодні вони роблять цю перемогу".
Про ЗСУ:
- "Основа нашої стійкості - люди. Звичайні люди. Звичайні Герої. Серед нас. З нами в строю... Це люди, які зараз, у цю хвилину, б'ють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі...".
- "Ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо пам'ятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й Азовсталі".
Про війну:
- "Це не шоу, за яким увесь світ спостерігає. Кожен день, кожен метр - дається кров'ю".
- "Цю війну неможливо виграти зброєю минулого покоління та застарілими методами".
- "Для кожної війни необхідно знаходити свою унікальну стратегію та логіку, яка дозволить віднайти шлях до перемоги".
Залужний є прихильником стандартів НАТО (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)
Про ворогів:
- "Росіян і будь-яких інших ворогів треба знищувати. Просто вбивати. І, головне, ми не повинні боятися цього".
- "Це - феодальна держава, де найдешевший ресурс - людське життя. А для нас… Найдорожче - наші люди".
Про майбутнє:
- "Наша перемога - це шанс перевести подих і підготуватися до наступної війни".
- "Ми будемо боротися до останньої краплі крові".
Про себе:
- "Я не роблю нічого надзвичайного. Я просто виконую свою роботу - ту, яку люблю найбільше".
- "Я не вважаю себе найрозумнішим. Я слухаю тих, хто "в полі" - ініціатива саме там".
Навіть після відставки Валерій Залужний залишається символом сили, витримки, стійкості й віри в перемогу. Він є доказом того, що людяність, розум і відданість своїй справі здатні змінити хід історії.
При підготовці матеріалу було використано: спецпроєкт "Рік" Дмитра Комарова, The Economist, сторінка "Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine" у Facebook, The Washington Post, Time, CNN, ЗСУ.
Раніше РБК-Україна писало, що у червні 2025 року найвищий рівень довіри серед українців зберігає Валерій Залужний - йому довіряють 70,9% респондентів. Далі йдуть Володимир Зеленський (63,5%) та Кирило Буданов (53,9%). Про це свідчить опитування Info Sapiens.
Також ми розповідали, що Валерій Залужний висловив думку щодо того, наскільки реально для України повернути кордони 1991 року.
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