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Залужный, Зеленский, Буданов: кому больше всего доверяют украинцы

Украина, Пятница 04 июля 2025 13:46
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Залужный, Зеленский, Буданов: кому больше всего доверяют украинцы Фото: Залужный по-прежнему опережает Зеленского (коллаж РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июне 2025 года бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сохраняет самый высокий уровень доверия среди украинцев. Ему доверяют 70,9% респондентов, а баланс составляет +50,2 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса компании Info Sapiens.

Президент Украины Владимир Зеленский занимает вторую позицию с уровнем доверия 63,5% и балансом +30,5 п.п.

Глава ГУР Кирилл Буданова на третьем месте (53,9%, баланс +26,2 п.п.).

Далее идет глава СБУ Василий Малюк, которому доверяют 53,1% опрошенных. Его баланс доверия составляет +26,3 п.п.

Среди публичных деятелей, которые не занимают должностей во власти, довольно высокий уровень доверия имеет телеведущий Сергей Притула (37,5%), однако его баланс доверия отрицательный (-14,3 п.п.).

Однако люди, которые дольше всех в политике, пятый президент Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко, имеют значительно более низкий уровень доверия (17,7% и 13,4% соответственно) и отрицательный баланс (-61,0 и -70,3 п.п.).

Респондентам был предложен ограниченный перечень фамилий.
Залужный, Зеленский, Буданов: кому больше всего доверяют украинцы

sapiens.com.ua

Опрос проведен с 18 по 25 июня 2025 года среди 1000 респондентов по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.

По данным ведущих социологических компаний Украины, рейтинг Зеленского существенно вырос с начала 2025 года после прихода Дональда Трампа к власти и изменения политики США в отношении Украины.

Но данные всех опросов показывают, что Залужный опережает Зеленского в рейтинге доверия.

Директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в мае сказал в интервью РБК-Украина, что рейтинг Залужного по крайней мере не ниже, чем у Зеленского.

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