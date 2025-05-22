Залужный о границах 1991 года: чудес не будет, враг имеет ресурсы для войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Валерия Залужного на форуме "Экспорт безопасности: украинское оружие в мире".

"Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или чудо, на какого-то белого лебедя, который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье. По моему личному мнению, что пока у противника есть ресурсы, силы и средства наносить удары по нашей территории и делать попытки отдельных наступательных действий", - сказал Залужный.

По его словам, способность России вести войну будет зависеть от наличия у нее прежде всего ресурсов для ведения этой войны. Он отметил, что с конца 2023 года Россия ведет войну на истощение.

Залужный считает, что победить в войне возможно только через полное разрушение самой способности России вести эту войну.

"Я имею в виду уничтожение ее военно-экономического потенциала. В наших современных условиях - а это огромный дефицит человеческого ресурса и катастрофическое экономическое положение, в котором мы оказались. Мы можем вести с вами речь лишь о высокотехнологичной войне на выживание, где используется минимум человеческого ресурса, минимум экономических средств для достижения максимальной выгоды. На другую войну в условиях демографии и экономики Украина не способна и нечего об этом даже думать", - сказал он.