Залужный о границах 1991 года: чудес не будет, враг имеет ресурсы для войны
Украине не стоит надеяться на возвращение границ 1991 года. У России есть ресурсы продолжать войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Валерия Залужного на форуме "Экспорт безопасности: украинское оружие в мире".
"Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или чудо, на какого-то белого лебедя, который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье. По моему личному мнению, что пока у противника есть ресурсы, силы и средства наносить удары по нашей территории и делать попытки отдельных наступательных действий", - сказал Залужный.
По его словам, способность России вести войну будет зависеть от наличия у нее прежде всего ресурсов для ведения этой войны. Он отметил, что с конца 2023 года Россия ведет войну на истощение.
Залужный считает, что победить в войне возможно только через полное разрушение самой способности России вести эту войну.
"Я имею в виду уничтожение ее военно-экономического потенциала. В наших современных условиях - а это огромный дефицит человеческого ресурса и катастрофическое экономическое положение, в котором мы оказались. Мы можем вести с вами речь лишь о высокотехнологичной войне на выживание, где используется минимум человеческого ресурса, минимум экономических средств для достижения максимальной выгоды. На другую войну в условиях демографии и экономики Украина не способна и нечего об этом даже думать", - сказал он.
Выход Украины на границы 1991 года
Напомним, что приоритетной целью для Украины в войне с РФ является выход на международно признанные границы 1991 года. Страны-союзники не раз выражали уверенность в том, что нашему государству удастся достичь данной цели.
Однако, сейчас ситуация изменилась из-за ряда факторов, которые затормаживают или делают невозможным предоставление помощи Украине. В частности, в данном вопросе большую роль играет исчерпывающий ресурс снарядов, необходимость пополнения личного состава, финансовой и военной поддержки.
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