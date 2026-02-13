Железная дорога на руинах: зачем РФ срочно соединяет Донецк и Мариуполь
Российские оккупанты планируют запустить электричку Мариуполь - Донецк к лету 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.
Читайте также: Кадыровцы пытаются отжать бизнес в оккупированном Токмаке: "АТЭШ" узнало о репрессиях
Как заявил представитель псевдовласти - так называемый "министр транспорта ДНР" Александр Бондаренко, к лету 2026 года Россия запланировала запустить прямое железнодорожное сообщение между Мариуполем и Донецком.
При этом пропаганда Кремля рассказывает о "возрождении региона" и подготовке к "курортному сезону", хотя реальные цели Кремля гораздо более циничные и опасные.
Планы запуска: сначала Донецк-Волноваха
По озвученному плану, первым этапом должен стать запуск электричек на участке Донецк-Волноваха. После завершения восстановительных работ оккупанты обещают открыть полноценное сообщение между Мариуполем и Донецком.
Формально цель - "подготовка к лету" и привлечение туристов в Мариуполь. Вот только эксперты уверены, что гражданские пассажиры - это лишь прикрытие.
Настоящие намерения оккупантов
Строительство железной дороги на руинах убитого города - это очередной инструмент закрепления оккупации. Таким образом, РФ пытается превратить Мариуполь в большую военную базу, маскируя милитаризацию под "восстановление мирной жизни".
Главная цель оккупантов - создать надежный логистический коридор для:
- переброски войск: быстрая поставка техники и боеприпасов на линию фронта;
- мародерства: вывоза остатков металлопродукции с разрушенных гигантов "Азовсталь" и "Ильича", а также украинского зерна;
- дублирование путей: Россия стремится уменьшить зависимость от уязвимого Крымского моста.
Для гражданских жителей эта электричка станет не символом свободы, а еще одним винтиком в системе российской военной машины. Еще бы, на фоне экологической катастрофы, разрушения города и милитаризации региона такие инициативы выглядят скорее инструментом закрепления оккупации, чем заботой о гражданских.
Экологическая катастрофа вместо "курорта"
Так, попытки заманить людей в Мариуполь по железной дороге выглядят как издевательство на фоне критической ситуации в городе. Оккупированное побережье сейчас - это не зона отдыха, а зона катастрофы:
Местные жители неоднократно сообщали о том, что Азовское море фактически превратилось в резервуар для канализационных стоков и промышленных отходов.
Последствия уже очевидны:
- массовое вымирание рыбы в акватории Азовского моря;
- почти полное исчезновение бычка - одного из ключевых видов региона;
- распространение инфекционных заболеваний;
- фиксация в марте 2025 года повышенных показателей фосфатов и ртути в реках Мариуполя;
- выявление локальных накоплений нефтепродуктов.
В таких условиях говорить о "курортном сезоне" выглядит по меньшей мере цинично.
Напомним, оккупационные власти заявили о намерении обустроить музейный кластер на территории "Азовстали" в Мариуполе, фактически пытаясь переписать события и вытеснить из памяти героическое сопротивление украинских защитников.
Кроме того, Россия в 2025 году уже активизировала использование временно оккупированного Мариупольского морского порта, подавая это как "восстановление".