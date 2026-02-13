Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет .

Как заявил представитель псевдовласти - так называемый "министр транспорта ДНР" Александр Бондаренко, к лету 2026 года Россия запланировала запустить прямое железнодорожное сообщение между Мариуполем и Донецком.

При этом пропаганда Кремля рассказывает о "возрождении региона" и подготовке к "курортному сезону", хотя реальные цели Кремля гораздо более циничные и опасные.

Планы запуска: сначала Донецк-Волноваха

По озвученному плану, первым этапом должен стать запуск электричек на участке Донецк-Волноваха. После завершения восстановительных работ оккупанты обещают открыть полноценное сообщение между Мариуполем и Донецком.

Формально цель - "подготовка к лету" и привлечение туристов в Мариуполь. Вот только эксперты уверены, что гражданские пассажиры - это лишь прикрытие.

Настоящие намерения оккупантов

Строительство железной дороги на руинах убитого города - это очередной инструмент закрепления оккупации. Таким образом, РФ пытается превратить Мариуполь в большую военную базу, маскируя милитаризацию под "восстановление мирной жизни".

Главная цель оккупантов - создать надежный логистический коридор для:

переброски войск: быстрая поставка техники и боеприпасов на линию фронта;

быстрая поставка техники и боеприпасов на линию фронта; мародерства: вывоза остатков металлопродукции с разрушенных гигантов "Азовсталь" и "Ильича", а также украинского зерна;

вывоза остатков металлопродукции с разрушенных гигантов "Азовсталь" и "Ильича", а также украинского зерна; дублирование путей: Россия стремится уменьшить зависимость от уязвимого Крымского моста.

Для гражданских жителей эта электричка станет не символом свободы, а еще одним винтиком в системе российской военной машины. Еще бы, на фоне экологической катастрофы, разрушения города и милитаризации региона такие инициативы выглядят скорее инструментом закрепления оккупации, чем заботой о гражданских.

Экологическая катастрофа вместо "курорта"

Так, попытки заманить людей в Мариуполь по железной дороге выглядят как издевательство на фоне критической ситуации в городе. Оккупированное побережье сейчас - это не зона отдыха, а зона катастрофы:

Местные жители неоднократно сообщали о том, что Азовское море фактически превратилось в резервуар для канализационных стоков и промышленных отходов.

Последствия уже очевидны:

массовое вымирание рыбы в акватории Азовского моря;

почти полное исчезновение бычка - одного из ключевых видов региона;

распространение инфекционных заболеваний;

фиксация в марте 2025 года повышенных показателей фосфатов и ртути в реках Мариуполя;

выявление локальных накоплений нефтепродуктов.

В таких условиях говорить о "курортном сезоне" выглядит по меньшей мере цинично.