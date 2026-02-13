ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Железная дорога на руинах: зачем РФ срочно соединяет Донецк и Мариуполь

ТОТ, Пятница 13 февраля 2026 06:53
Железная дорога на руинах: зачем РФ срочно соединяет Донецк и Мариуполь Иллюстративное фото: разрушенный Мариуполь (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Российские оккупанты планируют запустить электричку Мариуполь - Донецк к лету 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Читайте также: Кадыровцы пытаются отжать бизнес в оккупированном Токмаке: "АТЭШ" узнало о репрессиях

Как заявил представитель псевдовласти - так называемый "министр транспорта ДНР" Александр Бондаренко, к лету 2026 года Россия запланировала запустить прямое железнодорожное сообщение между Мариуполем и Донецком.

При этом пропаганда Кремля рассказывает о "возрождении региона" и подготовке к "курортному сезону", хотя реальные цели Кремля гораздо более циничные и опасные.

Планы запуска: сначала Донецк-Волноваха

По озвученному плану, первым этапом должен стать запуск электричек на участке Донецк-Волноваха. После завершения восстановительных работ оккупанты обещают открыть полноценное сообщение между Мариуполем и Донецком.

Формально цель - "подготовка к лету" и привлечение туристов в Мариуполь. Вот только эксперты уверены, что гражданские пассажиры - это лишь прикрытие.

Настоящие намерения оккупантов

Строительство железной дороги на руинах убитого города - это очередной инструмент закрепления оккупации. Таким образом, РФ пытается превратить Мариуполь в большую военную базу, маскируя милитаризацию под "восстановление мирной жизни".

Главная цель оккупантов - создать надежный логистический коридор для:

  • переброски войск: быстрая поставка техники и боеприпасов на линию фронта;
  • мародерства: вывоза остатков металлопродукции с разрушенных гигантов "Азовсталь" и "Ильича", а также украинского зерна;
  • дублирование путей: Россия стремится уменьшить зависимость от уязвимого Крымского моста.

Для гражданских жителей эта электричка станет не символом свободы, а еще одним винтиком в системе российской военной машины. Еще бы, на фоне экологической катастрофы, разрушения города и милитаризации региона такие инициативы выглядят скорее инструментом закрепления оккупации, чем заботой о гражданских.

Экологическая катастрофа вместо "курорта"

Так, попытки заманить людей в Мариуполь по железной дороге выглядят как издевательство на фоне критической ситуации в городе. Оккупированное побережье сейчас - это не зона отдыха, а зона катастрофы:

Местные жители неоднократно сообщали о том, что Азовское море фактически превратилось в резервуар для канализационных стоков и промышленных отходов.

Последствия уже очевидны:

  • массовое вымирание рыбы в акватории Азовского моря;
  • почти полное исчезновение бычка - одного из ключевых видов региона;
  • распространение инфекционных заболеваний;
  • фиксация в марте 2025 года повышенных показателей фосфатов и ртути в реках Мариуполя;
  • выявление локальных накоплений нефтепродуктов.

В таких условиях говорить о "курортном сезоне" выглядит по меньшей мере цинично.

Напомним, оккупационные власти заявили о намерении обустроить музейный кластер на территории "Азовстали" в Мариуполе, фактически пытаясь переписать события и вытеснить из памяти героическое сопротивление украинских защитников.

Кроме того, Россия в 2025 году уже активизировала использование временно оккупированного Мариупольского морского порта, подавая это как "восстановление".

