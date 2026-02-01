Музей вместо правды: как оккупанты хотят сделать из "Азовстали" символ пропаганды
Оккупанты планируют создать музейный кластер на месте "Азовстали" в Мариуполе, пытаясь переписать историю и стереть память о героическом сопротивлении украинских защитников.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщает Мариупольский городской совет.
По словам так называемого "псевдомера" города Антона Кольцова, "Азовсталь" не будут восстанавливать в довоенном виде.
Так, территорию комбината хотят разделить на три зоны: историко-мемориальную, промышленную и рекреационную. В исторической части планируют создать музей истории предприятия, а отдельные промышленные объекты могут оставить как экспонаты под открытым небом.
Основную же площадь "Азовстали" оккупанты намерены превратить в так называемый постиндустриальный парк с "экологическими и высокотехнологичными" производствами. Речь идет также о зонах отдыха и коммерческих объектах.
В то же время украинская сторона отмечает: подобные планы являются попыткой стереть память о героическом сопротивлении украинских военных, для которых "Азовсталь" стала символом несокрушимости в первые месяцы полномасштабной войны. За время оккупации Мариуполя россияне системно переписывают историю города, сносят украинские памятники и превращают места военных преступлений в показательные "проекты восстановления".
Напомним, именно на территории "Азовстали" украинские защитники длительное время сдерживали превосходящие силы врага, став символом сопротивления и борьбы за Мариуполь.
Напомним, ранее ко Дню защитников и защитниц Украины главное управление разведки представило очередную серию проекта "Выдающиеся разведчики". Работу посвятили бойцу элитного спецподразделения ГУР "Шаман" Олегу Зайцеву.