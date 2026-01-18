Россия интегрирует порт в оккупированном Мариуполе в собственную экономику, - разведка

Россия в 2025 году активизировала использование временно оккупированного Мариупольского морского порта, подавая это как "восстановление". На самом деле речь идет о незаконном присвоении украинской инфраструктуры и ее интеграции в логистическую систему РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

Разведка отмечает, что параллельно оккупанты заменяют украинские стандарты на российские, стирая украинскую юрисдикцию.

Решение открыть порт для иностранных судов является попыткой создать иллюзию "легальности" и обойти санкции. В планах - углубление канала и расширение перевалки, что подтверждает намерение превратить Мариуполь в ключевой логистический узел временно оккупированных территорий.

На фоне этого социальная ситуация стремительно ухудшается. В городе приостановлено школьное питание из-за отсутствия финансирования со стороны оккупационных властей. Жители годами ждут обещанное жилье: вместо компенсаций разрушенных домов возводят дорогие ипотечные многоэтажки, недоступные для мариупольцев.

Параллельно действует законодательно упрощенное изъятие "бесхозного" жилья - квартиры массово конфискуют у владельцев, которые погибли, уехали или потеряли документы.

Кроме того, город используют как военный полигон для подготовки личного состава РФ. На все обращения и жалобы граждан есть один ответ - "ждите".

"Мариуполь для России - не город и не громада, а трофей и расходный материал. Под прикрытием пропаганды о "восстановлении" РФ демонстрирует полную деградацию государственной политики, в основе которой - пренебрежение к человеческой жизни, циничная эксплуатация захваченных территорий и сознательное игнорирование норм международного права", - отметили в СВР.