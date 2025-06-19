Над железнодорожными вокзалами в Украине появился новый флаг: что он означает

Флаг состоит из двух полос: черной - как символа потерь, плена и смерти, и белой - олицетворяющей надежду, борьбу и веру в возвращение. Акцию реализовали в сотрудничестве с благотворительным фондом "Сталеві", созданным по инициативе Героя Украины Сергея Волынского - одного из защитников Мариуполя, который сам прошел плен.

"Мы не остановимся, пока каждый из наших защитников не вернется домой. Этот флаг - ежедневное напоминание о тех, кто до сих пор в неволе. Украина ждет своих бойцов", - отметил Волынский.

По словам председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского, среди железнодорожников также есть пропавшие без вести и пленные. В частности, 40 работников находятся в плену, более 400 - до сих пор не найдены.

"Мы хотим дать толчок этой инициативе, чтобы подобные флаги развевались повсюду - в госучреждениях, бизнесе, школах, громадах. А потом - чтобы однажды мы смогли их опустить. Потому что все вернутся", - отмечают в "Укрзализныце".

Над железнодорожными вокзалами в Украине появились бело-черные флаги (фото: "Укрзализныця")