Над залізничними вокзалами в Україні з'явився новий прапор: що він означає

Прапор складається з двох смуг: чорної - як символу втрат, полону і смерті, та білої - що уособлює надію, боротьбу і віру в повернення. Акцію реалізували у співпраці з благодійним фондом "Сталеві", створеним за ініціативи Героя України Сергія Волинського - одного з оборонців Маріуполя, який сам пройшов полон.

"Ми не зупинимося, поки кожен з наших захисників не повернеться додому. Цей прапор - щоденне нагадування про тих, хто досі в неволі. Україна чекає своїх бійців", - зазначив Волинський.

За словами голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, серед залізничників також є зниклі безвісти та полонені. Зокрема, 40 працівників перебувають у полоні, понад 400 - досі не знайдені.

"Ми хочемо дати поштовх цій ініціативі, щоб подібні прапори майоріли всюди - у держустановах, бізнесах, школах, громадах. А потім - щоб одного дня ми змогли їх опустити. Бо всі повернуться", - зазначають в "Укрзалізниці".

Над залізничними вокзалами в Україні з'явилися біло-чорні прапори (фото: "Укрзалізниця")