Железнодорожное сообщение Одесса - Кишинев восстановлено

Железнодорожные маршруты из Украины в страны Европы

Напомним, 14 декабря "Укрзалізниця" запустила удобные маршруты в страны Европы.

Из Харькова, Полтавы, Киева и Львова теперь удобно доехать в Прагу, Вену, Зальцбург и Мюнхен, а для жителей Запорожья и Днепра появились дополнительные стыковки в Западную Европу.

В частности, поезд №63/64 "Оберіг" Харьков - Киев - Перемышль стал базовым для путешествий с востока Украины в ЕС. В Перемышле он имеет удобные пересадки на европейские поезда в Германию, Австрию и Чехию.

Также в "Укрзалізниці" рассказали о прямом поезде в Румынию и объяснили, как быстро доехать из Киева в аэропорт в Бухаресте. Так, сообщение с Румынией обеспечивает прямой ежедневный поезд №99/100 "Киев - Бухарест". Он позволяет добраться до столицы этой страны без лишних пересадок.

